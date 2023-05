Na HIV, HVB či HVC sa možno otestovať na viacerých miestach

Bratislava 16. mája (TASR) - Na HIV, HVB či HVC sa možno do 22. mája otestovať vo viacerých regionálnych úradoch verejného zdravotníctva či v Národnom referenčnom centre pre prevenciu HIV/AIDS. Uviedol to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR s tým, že Slovensko sa tak zapája do kampane Európskeho centra pre prevenciu, ktorá upozorňuje na potrebu skríningu viacerých pohlavne prenosných ochorení.



"Cieľom je zdôrazniť potrebu a význam testovania, ktorým sa dá zachytiť ochorenie i v raných štádiách. Ak sa ochorenie diagnostikuje a lieči sa včas, ľudia môžu žiť plnohodnotný život," priblížil. Bližšie informácie o jednotlivých testovaniach sú dostupné na webe ÚVZ SR.