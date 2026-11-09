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Na hlavnom pojednávaní vypovedá vyšetrovateľ Kuciakovej vraždy P.Juhás
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D.
Autor TASR
Pezinok 9. novembra (TASR) - Na pondelkovom hlavnom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku vypovedá svedok Peter Juhás, vyšetrovateľ vraždy novinára Jána Kuciaka. Do pojednávacej miestnosti sa dostavili aj ďalší dvaja svedkovia. Spomedzi kvarteta obžalovaných sú prítomní Marian K. a Dušan K.
Na otázku obhajcu Mariana K. Mareka Paru, či mu v októbri 2018 kľúčový svedok Zoltán Andruskó hovoril o tzv. príprave vrážd prokurátorov v takej forme, ktorá by vyžadovala spísanie trestného oznámenia, Juhás reagoval, že si spomína na procesný úkon, keď Andruskó vypovedal o týchto skutočnostiach. Tieto skutočnosti boli podľa Juhása spísané. „Nespomínam si, či to bola zápisnica o trestnom oznámení alebo výsluch,“ podčiarkol.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.
Na otázku obhajcu Mariana K. Mareka Paru, či mu v októbri 2018 kľúčový svedok Zoltán Andruskó hovoril o tzv. príprave vrážd prokurátorov v takej forme, ktorá by vyžadovala spísanie trestného oznámenia, Juhás reagoval, že si spomína na procesný úkon, keď Andruskó vypovedal o týchto skutočnostiach. Tieto skutočnosti boli podľa Juhása spísané. „Nespomínam si, či to bola zápisnica o trestnom oznámení alebo výsluch,“ podčiarkol.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.