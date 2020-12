Na Hodžovom námestí protestovali ľudia proti vláde i opatreniam

Bratislava 12. decembra (TASR) - V Bratislave sa aj napriek zhoršujúce sa pandemickej situácii na Slovensku konal v sobotu napoludnie protest proti vláde Igora Matoviča (OĽANO) a proti pandemickým opatreniam. Na Hodžovo námestie pred Prezidentský palác prišlo niekoľko stoviek ľudí. Väčšina z nich nemala na sebe ochranné rúška. Nemali ich ani poslanci Národnej rady (NR) SR za ĽSNS Marian Kotleba a Milan Mazurek, europoslanec Milan Uhrík (ĽSNS) či bývalý parlamentný poslanec Peter Marček, ktorí sa postavili pred ľudí.



Rečníci spochybňovali protipandemické opatrenia, testovanie ľudí na ochorenie COVID-19, ochranné rúška, vakcínu i očkovanie. "Myslia si, že sme otroci, pokusné králiky a že nás budú testovať novou vakcínou," povedal Mazurek. COVID-19 nazval chorobou, ktorá je pre väčšinu ľudí takmer neškodná. "Keď prídu s nejakými lockdownami, tak to nebudeme rešpektovať, lebo sme slobodní ľudia," povedal na námestí poslanec NR SR. Ak sa ľudia nepostavia za svoju slobodu a neprestanú rešpektovať nariadenia, tak budú podľa neho pripravení o posledné zvyšky práv.



Protestujúci kričali protivládne heslá. Kotleba vyhlásil, že vízie premiéra Igora Matoviča (OĽANO) rozkladajú vlasť. Vládna koalícia si podľa neho spravila z Ústavy SR trhací kalendár a núdzový stav chce vyhlasovať, ako len chce.



Protest monitorovala aj polícia. Na mieste boli i ťažkoodenci, ktorí po skončení sa akcie mali podľa medializovaných informácií zasahovať a zadržať pritom niekoľko osôb. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave ešte pred protestom pre TASR uviedlo, že pripravilo bezpečnostné opatrenie, ktoré je zamerané na ochranu života, zdravia, majetku občanov a verejného poriadku. "Do bezpečnostného opatrenia bol vyčlenený dostatočný počet policajtov poriadkovej, dopravnej a kriminálnej polície. Policajti situáciu monitorujú, priebežne vyhodnocujú a budú postupovať v zmysle zákona," uviedla hovorkyňa KR PZ v Bratislave Veronika Martiniaková.







Polícia avizovala, že v prípade spáchania priestupku v súvislosti s porušením opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR môže príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva sankcionovať osobu do výšky 1659 eur a v blokovom konaní do 1000 eur.



"Ak sa na tomto zhromaždení zúčastní osoba pozitívne testovaná na ochorenie COVID 19, ktorá nedodržiava karanténu, dopúšťa sa trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby (trestná sadzba štyri až desať rokov)," uviedla Martiniaková.