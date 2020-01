Na hokejové akadémie vyčlení vláda 14 miliónov eur

Bratislava 22. januára (TASR) – Zlepšenie podmienok na rozvoj hokeja v podobe budovania hokejových akadémií i revitalizácia ikonickej budovy na palubovkové športy na bratislavských Pasienkoch sú cieľom investície, ktorú vláda odsúhlasila na stredajšom rokovaní.



Zlepšiť podmienky na rozvoj hokeja ako najpopulárnejšieho športu na Slovensku a zvýšiť tak členskú základňu, a tým aj kvalitu slovenského hokeja by mali pomôcť hokejové akadémie, ktoré by mali byť súčasťou stredných športových škôl v každom samosprávnom kraji. Prvým krokom k naplneniu tohto cieľa je vybudovanie tréningových ľadových plôch v areáloch stredných športových škôl alebo v pešej dostupnosti od takejto školy. Vláda na stredajšom rokovaní na tieto účely vyčlenila 14 miliónov eur, ktoré majú byť čerpané v nasledujúcich troch rokoch.



"Hlavným cieľom tohto projektu je vytvorenie konkurencieschopnej ponuky prepojenia vzdelania a športu pre mladých hokejistov na porovnateľnej úrovni so zahraničím," uviedli predkladatelia materiálu o návrhu koordinovanom so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH). Okrem vybudovania infraštruktúry bude SZĽH v spolupráci s regionálnymi organizáciami dohliadať aj na skvalitňovanie podmienok ponúkaných športovcom a na vytvorenie ponuky zaujímavých študijných odborov.



Hokejové akadémie by sa mali budovať podľa vzoru zariadenia v Trenčianskom samosprávnom kraji. Na financovanie projektu v ostatných siedmich krajoch vláda vyčlenila 14 miliónov eur, pričom maximálna suma pre jedného príjemcu sú dva milióny eur a zároveň môžu tieto prostriedky tvoriť maximálne 40 percent z celkových nákladov investície. Príjemcom dotácií budú zriaďovatelia stredných športových škôl v siedmich samosprávnych krajoch.



Vláda na stredajšom rokovaní takisto schválila 8,5 milióna eur na rekonštrukciu športovej haly Pasienky v Bratislave, ktorá by sa mala stať národným basketbalovým centrom. "Najvážnejšou prevádzkovou témou športovej haly je tepelné hospodárstvo, ktoré významne vstupuje do prevádzkovania objektu. Riešením tepelného hospodárstva objektu je jeho kompletné zateplenie a výmena okien. V kritickom pôvodnom stave sa nachádzajú všetky elektrické, vodovodné a kanalizačné rozvody," ozrejmili investíciu predkladatelia.



Financovanie rekonštrukcie a dostavby stavebných objektov tvoriacich športovú halu Pasienky bude realizované prostredníctvom účelovej dotácie v celkovej sume 8,5 milióna eur, ktorú bude čerpať Slovenská basketbalová asociácia (SBA). "Plánovaná dĺžka realizácie rekonštrukcie a dostavby sú tri roky od vydania príslušných povolení," ozrejmili v schválenom návrhu.



Súčasťou bodu, ktorý vláda schválila, je aj zmena výšky dotácie jednotlivých projektov na rekonštrukciu a modernizáciu areálov vodného slalomu pri zachovanej celkovej sume schválenej dotácie pre slovenskú kanoistiku, o ktorej vláda rozhodla v júli 2019. Vzhľadom na aktualizovaný rozpočet rekonštrukcií budú zmenou na obnovu Areálu Divoká Voda v Bratislave-Čunove poskytnuté dva milióny eur a na modernizáciu Areálu vodného slalomu Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši tri milióny eur.