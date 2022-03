Na horách hrozia vplyvom oteplenia lavíny

Liptovský Hrádok 27. marca (TASR) – Pretrvávajúce oteplenie na horách spôsobuje zníženie stability snehovej pokrývky. Vo Fatrách a vyšších polohách Tatier je na nedeľňajšie popoludnie vyhlásený druhý lavínový stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informoval o tom Anton Sedlák zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Dodal, že uvoľnenie lavíny je možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení na strmých svahoch. Na južných a juhozápadných slnečne orientovaných svahoch sa môžu vyskytnúť spontánne lavíny menších rozmerov z mokrého snehu. "Na svahoch s hladkým povrchom všetkých orientácií sú možné kĺzavé lavíny. Na tienistých svahoch najvyšších polôh je ešte sneh nedostatočne zviazaný so starou podkladovou tvrdou vrstvou. Tu sú nebezpečné lokálne nafúkané vankúše v strmých žľaboch," upozornil Sedlák.



Počas dňa bude na horách polooblačné počasie, len prechodne zväčšená oblačnosť. Teploty sa v najvyšších polohách budú pohybovať od mínus troch do nula stupňov Celzia. Prevládať bude severozápadný vietor s rýchlosťou do 14 metrov za sekundu.