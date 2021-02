Na horách je extrémne teplo, padajú rekordy

Bratislava 22. februára (TASR) – Na slovenských horách je extrémne teplo, padajú aj teplotné rekordy. Na sociálnej sieti na to upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) s tým, že počasie v značnej časti Európy ovplyvňuje rozsiahla tlaková výš.



Meteorológovia informovali, že kým minulý tok v tento deň na Lomnickom štíte namerali 5,1 stupňa Celzia, podľa operatívnych údajov tam teplota v pondelok vystúpila už na 5,3 stupňa Celzia, pričom sa bude ďalej otepľovať.



"Ohrozený je aj absolútny zimný rekord zaznamenaný na tejto stanici 14. decembra 1942, keď tu bolo 6,8 stupňa. V priebehu dňa totiž bude na hrebeňoch Tatier lokálne až okolo sedem stupňov Celzia, pričom najteplejšie by tam malo byť vo večerných hodinách," uviedol SHMÚ.



Rozsiahla tlaková výš na niektorých miestach spôsobuje inverzie, no nízka oblačnosť sa vyskytuje už len miestami. "Keďže v tejto výši prevládajú, a postupne aj silnejú, zostupné pohyby vzduchu, dochádza k jeho ďalšiemu otepľovaniu a vysúšaniu, čo spôsobuje postupné ubúdanie nízkej oblačnosti. Inverzia však pretrváva a najteplejšie je na horách, na Skalnatom plese bolo už 15 stupňov Celzia," dodali meteorológovia s tým, že ide o vôbec najvyššiu teplotu nameranú v zime na tejto stanici.