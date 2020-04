Na horách je súvislá snehová pokrývka a platí malá lavínová hrozba

Liptovský Hrádok 12. apríla (TASR) - Vo všetkých slovenských pohoriach platí v nedeľu malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Súvislá snehová pokrývka sa nachádza od približne 1400 metrov nad morom. Informoval o tom Martin Bešinský zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).



"Nebezpečné môžu byť extrémne strmé svahy. Tu je uvoľnenie lavín možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení, a to najmä na odmäknutých južných svahoch. Na severných tienistých svahoch sa stále môže nachádzať vrstva nebezpečného hranato-zrnného snehu," priblížil Bešinský. Ojedinele sa podľa neho môžu vyskytnúť aj malé lavíny alebo splazy z mokrého snehu.







Ráno bolo na horách jasné slnečné počasie. Teplota sa pohybovala od mínus dvoch do plus piatich stupňov Celzia. Fúkal slabý vietor. Slnečné počasie pretrváva už vyše týždňa, a tak sa v horách z pohľadu snehovej pokrývky podľa Bešinského tvorí typická jarná situácia. "Sneh je z rána a v tienistých svahoch tvrdý, na slnku mäkne na firn," vysvetlil.