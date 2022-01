Na horách môže byť veterno, platia výstrahy aj 3. stupňa

Bratislava 16. januára (TASR) - Na horách niektorých severnejších okresoch Slovenska môže byť v pondelok (17. 1.) poriadne veterno. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy tretieho stupňa. So silnejším vetrom však treba počítať na väčšine územia, pre ktoré platia výstrahy prvého a druhého stupňa. Na severe bude tiež snežiť, pozor si bude treba dávať aj na snehové jazyky a záveje. SHMÚ o tom informuje na svojom webe.



Na mimoriadne silný vietor si treba dať pozor najmä na horách v okresoch Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. V polohách nad 1800 metrov môže podľa meteorológov dosiahnuť rýchlosť v priemere 110 až 120 kilometrov za hodinu, v nárazoch 160 až 180 kilometrov za hodinu.



Výstrahy druhého stupňa pred vetrom na horách boli predbežne vydané pre okresy Námestovo, Žilina, Dolný Kubín a Martin. Nad pásmom lesa môže dosiahnuť vietor priemernú rýchlosť 90 až 100 kilometrov za hodinu, v nárazoch 135 až 160 kilometrov za hodinu. Výstrahy pred vetrom na horách prvého stupňa platia predbežne pre Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Košický kraj.



So silnejším vetrom však treba počítať aj mimo hôr, a to takmer na celom území Slovenska, s výnimkou niektorých oblastí krajného východu. Pre západné Slovensko boli vydané výstrahy druhého stupňa, pre stredné a značnú časť východného Slovenska platia výstrahy prvého stupňa.



V niektorých severných okresoch môže v pondelok snežiť, napadnúť môže desať až 15 centimetrov nového snehu. Na snehové jazyky a záveje si treba dať pozor na strednom a východnom Slovensku, vydané boli predbežne výstrahy prvého a druhého stupňa. Na východe sa môže tvoriť aj naďalej poľadovica.



"V priebehu pondelka postupne zosilnie severozápadný vietor, ktorý miestami, najmä na západe Slovenska a pod Tatrami, dosiahne silu prudkého až búrlivého vetra s nárazmi 60 až 90 kilometrov za hodinu, ojedinele aj viac. Ešte veternejšie bude na horách, kde očakávame víchricu, na hrebeňoch Tatier mohutnú víchricu až orkán. Studený front prinesie aj sneženie, najmä na severe Slovenska. Pri silnom vetre sa tak budú vytvárať snehové jazyky a záveje, pričom najnepriaznivejšiu situáciu očakávame v Žilinskom kraji, pod Tatrami a na horských priechodoch Nízkych Tatier," hovorí meteorológ Miroslav Šinger.