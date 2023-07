NA HORÁCH SA ROZFÚKA: S vetrom treba rátať aj na strednom Slovensku

Bratislava 26. júla (TASR) - Na severnom a strednom Slovensku sa môže na horách v stredu a vo štvrtok (27. 7.) ráno vyskytnúť silný vietor. Pre viaceré okresy preto platia výstrahy prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.



Výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách sa týkajú okresov Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Platia do štvrtka 9.00 h. V okresoch Košice-mesto, Košice-okolie, Trebišov a Michalovce zase môže byť počas noci veternejšie mimo hôr.



V Kežmarku a Poprade do 21.00 h platí výstraha prvého stupňa pred dažďom, miestami tam môže spadnúť 30 až 35 milimetrov zrážok. V Námestove do 21.00 h zase platí výstraha pred povodňami z trvalého dažďa.