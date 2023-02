Na horách platí druhý lavínový stupeň, situáciu bude ovplyvňovať dážď

Liptovský Hrádok 18. februára (TASR) - Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí v sobotu vo všetkých slovenských pohoriach. Lavínovú situáciu v polohách do 1700 metrov nad morom bude ovplyvňovať dážď, vo vyšších polohách sneh. Informoval o tom Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Dážď snehovú pokrývku v nižších polohách premočí, čím sa zníži jej pevnosť. Môžu sa objaviť malé mokré lavíny alebo splazy. "Druhým lavínovým problémom je nový sneh, ktorý bude pribúdať hlavne v polohách nad 1700 metrov nad morom. Celkovo by počas dňa malo pribudnúť okolo desiatich centimetrov nového snehu, ktorý bude sprevádzaný vetrom severozápadných smerov," priblížil Krajčí.



Na záveterných východných, juhovýchodných a južných svahoch môže podľa neho vietor spolu s novým snehom vytvárať snehové dosky a vankúše menších rozmerov.



Za studeným frontom postúpi do strednej Európy od severozápadu frontálna vlna. Bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach dážď, prehánky. V polohách od približne 1300 metrov nad morom, popoludní od 1700 metrov nad morom, sa očakáva sneženie. Fúkať bude prevažne západný vietor v nárazoch miestami s rýchlosťou 16 až 23 metrov za sekundu (m/s), vo vysokých polohách 15 až 22 m/s, na hrebeňoch prechodne približne 25 m/s a v nárazoch približne 40 m/s.



Snehová pokrývka sa v polohách do 1700 metrov premočí a nebude veľmi vhodná na lyžovanie. Vo vyšších polohách pribudne nový sneh, ktorý bude však previevaný na južné, juhovýchodné a východné svahy, a teda bude veľmi nerovnomerne rozmiestnený. "Celkovo neodporúčame pohyb vo vysokohorskom prostredí, a to vzhľadom na dážď, zlú viditeľnosť, silný vietor a sneženie," dodal Krajčí.