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Na horách pripadlo desať až 15 centimetrov nového snehu
Hlavným problémom v Tatrách je nový sneh v najvyšších polohách.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 28. novembra (TASR) - Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, trvá i v sobotu v najvyšších polohách Vysokých, Západných a Nízkych Tatier. V Malej a Veľkej Fatre, ako i východnej časti Nízkych Tatier je nebezpečenstvo lavín malé. Vo všetkých pohoriach za uplynulé dva dni pripadlo desať až 15 centimetrov nového snehu. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Hlavným problémom v Tatrách je nový sneh v najvyšších polohách. Turisti by si mali dávať pozor na veľmi strmé miesta, úzke žľaby, svahy pod skalnými stenami a terénne depresie, kde je sneh vetrom naviaty vo forme snehových vankúšov, dosiek a prevejov. „Dlhodobo nízke teploty a malá výška snehovej pokrývky vedú k rozvoju kritických - trvalo slabých vrstiev vo vnútri snehovej pokrývky. Uvoľnenie lavín je možné najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení, no nie je vylúčený ani výskyt menších samovoľných lavín z nového snehu,“ upozornilo SLP.
Súvislá snehová pokrývka sa v Tatrách vyskytuje od podhoria, významnejšia hrúbka sa nachádza až nad hranicou lesa, kde dosahuje 30 až 70 centimetrov, lokálne aj viac. Vplyvom predchádzajúceho vetra je snehová pokrývka rozmiestnená veľmi nerovnomerne. Snehové vrstvy z jednotlivých periód sneženia nie sú navzájom dostatočne previazané, vo vnútri sa nachádzajú slabé vrstvy hranatozrnného snehu.
Problémom v Malej a Veľkej Fatre a východnej časti Nízkych Tatier je nový sneh, ktorý napadol v miestach so staršou snehovou pokrývkou. Pri dodatočnom zaťažení sa na strmých svahoch môžu uvoľniť menšie lavíny.
Nový sneh vo Fatrách a Nízkych Tatrách napadol miestami na vrstvy staršieho, vetrom previateho snehu. Vo vnútri snehovej pokrývky sa nachádzajú slabé vrstvy hranatozrnného snehu. Celkovo sa v pohoriach nachádza 15 až 40 centimetrov snehu, ktorý je vplyvom vetra rozmiestnený nerovnomerne.
Hlavným problémom v Tatrách je nový sneh v najvyšších polohách. Turisti by si mali dávať pozor na veľmi strmé miesta, úzke žľaby, svahy pod skalnými stenami a terénne depresie, kde je sneh vetrom naviaty vo forme snehových vankúšov, dosiek a prevejov. „Dlhodobo nízke teploty a malá výška snehovej pokrývky vedú k rozvoju kritických - trvalo slabých vrstiev vo vnútri snehovej pokrývky. Uvoľnenie lavín je možné najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení, no nie je vylúčený ani výskyt menších samovoľných lavín z nového snehu,“ upozornilo SLP.
Súvislá snehová pokrývka sa v Tatrách vyskytuje od podhoria, významnejšia hrúbka sa nachádza až nad hranicou lesa, kde dosahuje 30 až 70 centimetrov, lokálne aj viac. Vplyvom predchádzajúceho vetra je snehová pokrývka rozmiestnená veľmi nerovnomerne. Snehové vrstvy z jednotlivých periód sneženia nie sú navzájom dostatočne previazané, vo vnútri sa nachádzajú slabé vrstvy hranatozrnného snehu.
Problémom v Malej a Veľkej Fatre a východnej časti Nízkych Tatier je nový sneh, ktorý napadol v miestach so staršou snehovou pokrývkou. Pri dodatočnom zaťažení sa na strmých svahoch môžu uvoľniť menšie lavíny.
Nový sneh vo Fatrách a Nízkych Tatrách napadol miestami na vrstvy staršieho, vetrom previateho snehu. Vo vnútri snehovej pokrývky sa nachádzajú slabé vrstvy hranatozrnného snehu. Celkovo sa v pohoriach nachádza 15 až 40 centimetrov snehu, ktorý je vplyvom vetra rozmiestnený nerovnomerne.