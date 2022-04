Na horách si treba dávať pozor na snehové polia i rozdiely v teplotách

Bratislava 16. apríla (TASR) - Návštevníci hôr by si počas jarnej turistiky mali dať pozor najmä na snehové polia či značné rozdiely v teplotách v meste a na horách. Upozorňujú na to záchranári i občianske združenie Klub slovenských turistov (KST) Hikemates. Problémom či úrazom sa dá podľa odborníkov vyhnúť dobrou výbavou.



Napriek teplejšiemu počasiu v mestách sa na turistických chodníkoch stále môže nachádzať sneh či zľadovatené úseky, ktoré sú nebezpečné. "Počas jarných mesiacov a začiatkom letnej turistickej sezóny evidujeme množstvo úrazov následkom pošmyknutia sa na klzkom teréne či na snehových poliach. Ak je to možné, odporúčame vyhnúť sa im a obísť ich. Vyskytujú sa tiež prípady zablúdených a následne podchladených turistov, ktorí podcenili alebo už neočakávali chladné počasie na horách. Teploty môžu klesať až k bodu mrazu," uviedla Jana Krajčírová z Horskej záchrannej služby.



Patrik Pajta z klubu Hikemates upozornil, že vo výbave turistu nesmie chýbať pevná obuv, teplé oblečenie, čelovka, turistické paličky a pri pohybe vo vyšších polohách aj mačky či tzv. nesmeky. "Treba mať tiež dostatok tekutín a niečo na rýchle doplnenie energie, samozrejmosťou je tiež nabitý telefón," doplnil. Túru si treba vždy naplánovať podľa náročnosti trasy a jej výber prispôsobiť svojej kondícii. Odporúča sa tiež vždy informovať blízkych či rodinu, kam sa človek chystá na túru. V prípade potreby to urýchľuje lokalizáciu a poskytnutie pomoci.



Zvieratá, ktoré sa na jar prebúdzajú, sa snažia turistom vyhýbať. "Dôležité je neprekvapiť napríklad medveďa. Počas túry je dobré dať o sebe vedieť rozprávaním sa, nevybočovať z turistických chodníkov, neprenasledovať zviera s cieľom urobenia si selfie a ani sa k nemu nepribližovať. Zvieratá sú zväčša plaché a ak ich nevystavíme stresovej situácii, ľuďom sa radšej vyhnú," uzavrela Krajčírová.