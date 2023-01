Na horách treba počítať s vetrom, rozfúka sa i v Bratislavskom kraji

Bratislava 5. januára (TASR) - Na horách v severných okresoch predovšetkým stredného Slovenska treba aj vo štvrtok počítať so silnejším vetrom. Fúkať môže počas dňa aj v Bratislavskom kraji. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.



Výstrahy druhého stupňa platia pre okresy Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. Na horách nad 1500 metrov môže vietor dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu (km/h), priemerne však rýchlosť 90 až 105 km/h, čo je silná až mohutná víchrica.



Vietor sa horám nevyhne ani v okresoch Námestovo, Dolný Kubín, Žilina, Martin a Kežmarok, kde platia výstrahy prvého stupňa. Meteorológovia očakávajú vietor v nárazoch s rýchlosťou 110 až 135 km/h, v priemere rýchlosť 70 až 85 km/h, čo je víchrica.



"Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo," pripomína SHMÚ.



Výstrahy platia predbežne do piatka (6. 1.) do 6.00, respektíve 9.00 h.



S vetrom treba počas štvrtka počítať aj v celom Bratislavskom kraji, kde platia výstrahy prvého stupňa. V nárazoch môže vietor dosiahnuť rýchlosť 65 až 80 km/h, v priemere 45 km/h. Výstrahy platia predbežne do 18.00 h.