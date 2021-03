Na horách v noci pribudla nová snehová pokrývka

Liptovský Hrádok 5. marca (TASR) – Vo väčšine slovenských pohorí v piatok platí malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Druhý stupeň lavínovej hrozby trvá v Západných Tatrách v polohách od 1500 metrov nad morom a vo Vysokých Tatrách. V noci a ráno napadlo na horách do desiatich centimetrov nového snehu, sneženie bude pokračovať aj počas dňa. Informoval o tom Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Starý sneh je podľa neho na väčšine svahov dobre spevnený. "Nový sneh padal rovnomerne, no postupne sa rozfúka severný vietor. Vplyvom vetra sa vytvoria snehové dosky a vankúše na južných a juhovýchodných svahoch. V stredných a nižších polohách najprv pršalo alebo padal dážď so snehom, ktorý prechádzal s ochladením do sneženia, čo je pre stabilitu snehu dobré," priblížil.



Uvoľnenie lavíny z nového snehu horskí záchranári predpokladajú hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení na strmých svahoch. Podľa Krajčího sa môžu vyskytnúť aj samovoľné lavíny z prachového snehu.



V piatok ráno bolo na horách prevažne hmlisto. Teplota sa pohybovala od mínus ôsmich do plus jedného stupňa Celzia. Fúkal prevažne severný až severozápadný vietor do 15, na hrebeňoch v nárazoch do 20 metrov za sekundu. V ďalších dňoch horskí záchranári očakávajú doznievanie snehových zrážok a periódu chladnejšieho počasia.