Na horách začína prevládať typická jarná situácia

Liptovský Hrádok 18. marca (TASR) - Vo všetkých pohoriach Slovenska začína prevládať typická jarná situácia. To znamená stabilnejšiu lavínovú situáciu ráno a dopoludnia, a naopak jej zhoršenie okolo obeda a popoludní. Dôvodom je postupné otepľovanie a silné slnečné žiarenie. Informoval o tom Filip Kyzek zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



"Počas dňa sa na slnkom osvietených strmých svahoch budú vyskytovať menšie až stredne veľké lavíny z mokrého snehu. Predovšetkým na svahoch, kde bolo viac nového snehu z posledného sneženia. Najmä na južných, juhovýchodných a východných svahoch a viac s rastúcou nadmorskou výškou," priblížil Kyzek.



Na severných svahoch vo vysokých polohách Tatier ostáva problémom vetrom previaty sneh. Uvoľnenie lavíny je tam možné najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení.



Ako podotkol Kyzek, snehová pokrývka je v súvislosti s počasím veľmi rozdielna. Zrána je väčšinou tvrdá, tvorená zmrznutým firnom alebo kôrou. Počas dňa na slnkom osvietených svahoch postupne vlhne a stáva sa mokrou, čím sa jej stabilita výrazne znižuje. "Na tienistých severných svahoch a najmä vo vyšších polohách Tatier ostáva nový sneh ešte stále suchý. Jeho hrúbka s nadmorskou výškou rastie. V nižších a stredných polohách je novšieho snehu veľmi málo, priemerne do desiatich centimetrov," spresnil s tým, že pod novým snehom je veľmi tvrdá vrstva starého, miestami zľadovateného snehu.



Teplota vzduchu v 1500 metroch nad morom v sobotu vystúpi na plus tri, v Tatrách až na plus päť stupňov Celzia.