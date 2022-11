Bratislava 18. novembra (TASR) - Na horskom priechode Podspády je na vozovke miestami čerstvý sneh do jedného centimetra. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý.



Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. V severnej časti Slovenska sa na vozovkách miestami môže vyskytovať čerstvý až kašovitý sneh do jedného centimetra.



Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý.



Podľa SSC hmla s dohľadnosťou do 100 metrov sa vyskytuje v lokalitách Švábovská Stráň, Pastierske a Štrba. Horský priechod Herlianske Sedlo (na ceste II/576) a cesta II/549 v úseku Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie (I/16) sú uzavreté pre všetku dopravu. Horský priechod Šútovce (cesta III/1774) je uzavretý pre dopravu nad desať metrov celkovej dĺžky.