Na horských priechodoch Vrchslatina a Látky-Prašivá je poľadovica

Bratislava 9. januára (TASR) - Na vozovke horských priechodov Látky - Prašivá (II/526) a Vrchslatina (II/529) sa vyskytuje v nedeľu ráno poľadovica. Hmla s dostupnosťou do 100 metrov je zas v lokalitách Ludvíkov dvor, Vajkovce, Ďurďošík - diaľnica a do 200 metrov v lokalite Petrovany. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký.



Cesty I., II. a III. triedy na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, vo vyšších polohách mokrý. V úsekoch ciest II/578 Skalka - Kremnica, II/583 Gbeľany - Demkovská, III/2035 hranica okresov Čadca/Žilina - Belá a III/2493 Červená Studňa - Banská Štiavnica a na cestách III. tried v obvodoch Belá, Banská Štiavnica, Polkanová je miestami vrstva zľadovateného snehu od jedného do dvoch centimetrov. V hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska sú vozovky miestami pokryté vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu od jedného do troch centimetrov.



Horské prechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký. Na horskom priechode Donovaly (I/59) je na vozovke miestami zľadovatený sneh a na vozovke horskom priechode Huty (II/584) je miestami utlačený sneh do jedného centimetru.