Na HP Vrchslatina a ceste II/591 Vígľaš - Červeňany je poľadovica
Autor TASR
Bratislava 2. marca (TASR) - Na horskom priechode (HP) Vrchslatina a ceste II/591 Vígľaš - Červeňany je v pondelok ráno poľadovica. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informovala na svojom webe zjazdnost.sk.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na Slovensku sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je suchý, miestami na severnom a severozápadnom území krajiny vlhký až mokrý. Zjazdné sú aj cesty prvej, druhej a tretej triedy. Vozovky sú prevažne suché, miestami vo vyšších polohách vlhké. V severných okresoch Trenčianskeho kraja a v Žilinskom kraji je povrch ciest vlhký až mokrý.
Horské priechody sú taktiež zjazdné, povrch vozoviek je suchý, miestami vlhký až mokrý, priblížila správa ciest. Zároveň upozorňuje na padanie skál na HP Donovaly a Šturec.
