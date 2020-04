Na hraniciach okresov budú občania počas opatrení vypĺňať dotazník

Bratislava 8. apríla (TASR) - Počas trvania opatrení na obmedzenie pohybu bude polícia v zmiešaných hliadkach s vojakmi kontrolovať zákaz pohybu na hraniciach okresov. Pri prejazde, či už prostredníctvom auta, bicykla alebo chôdzou, budú občania príslušníkom Policajného zboru vypĺňať dotazník so svojimi súkromnými a kontaktnými údajmi, ako aj s cieľom presunu. Pravdivosť údajov budú policajti vyhodnocovať priebežne. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Pri kontrole je potrebné mať občiansky preukaz. Na preukázanie účelu presunu z okresu do okresu možno podľa polície predložiť napríklad pracovnú zmluvu, potvrdenie od zamestnávateľa, súdne rozhodnutie o starostlivosti o dieťa, bloček z nákupu pri ceste naspäť do okresu, potvrdenie o neodkladnom výkone živnosti alebo podnikania, či doklad o objednávke výkonu prác. Policajti deklarovali, že pri hodnovernom preukázaní účelu cesty budú voči občanom postupovať ústretovo. Upozorňujú však, že pri prechádzaní viacerými okresmi je nutné podrobiť sa kontrole opakovane, čo môže spôsobiť na cestách zdržanie.



Medzi okresmi sa môžu podľa stanovených výnimiek pohybovať tí, ktorí cestujú do a z práce alebo v súvislosti s podnikaním či obdobnou činnosťou. Umožnené sú tiež cesty do zdravotníckeho zariadenia z dôvodu neodkladného vyšetrenia, prípadne sprevádzanie blízkej osoby alebo príbuzného. Výnimku z obmedzenia si možno uplatniť tiež z dôvodu pohrebu blízkej osoby.



V rámci okresu, respektíve v rámci Bratislavy a Košíc, sa možno pohybovať v prípade nákupu alebo zabezpečenia starostlivosti o deti, 'venčenia', tankovania, pomoci susedovi alebo obstarania nevyhnutných základných životných potrieb pre iného a späť. Pohyb je dovolený tiež v prípade poskytovania starostlivosti blízkej osobe alebo príbuznému, ktorý je na starostlivosť odkázaný. Rovnako je povolený pobyt v prírode.



Kontroly bude polícia vykonávať aj na verejných priestranstvách s cieľom odhaliť osoby, ktoré docestovali z iného okresu. Dôkladne chce tiež dozerať na dodržiavanie mimoriadneho opatrenia a karantény. Upozorňuje, že v prípade jej porušenia hrozí občanom pokuta až do výšky 1659 eur, v prípade nenosenia rúška 1000 eur.



"Ak dôjde ku klamstvu zo strany občana, bude možné si spätne vyhodnotiť jeho pohyb pomocou videozáznamu z palubných kamier systému Soitron a sankcia ho neminie," upozornila polícia. Dodáva, že policajt na mieste vyhodnocuje každú situáciu individuálne a jeho pokyn je záväzný. Doplnila, že kamionisti majú počas celých sviatkov výnimku na prejazd.



Opatrenia prijala vláda v rámci núdzového stavu v súvislosti so šírením nového koronavírusu.