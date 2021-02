Na hraniciach s Českom, Poľskom, Maďarskom a Rakúskom zvýšia kontroly

Bratislava 13. februára (TASR) – Polícia posilní od pondelka (15. 2.) kontroly na hraniciach s Českom, Poľskom, Maďarskom a Rakúskom. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka s tým, že nepôjde o hraničné kontroly.



Policajti budú kontrolovať dodržiavanie karanténnych opatrení a splnenie podmienok pred vstupom na územie Slovenska vyplývajúcich z platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. "Kontroly budeme vykonávať najmä v exponovaných časoch a v časoch, keď sa predpokladá na základe analýz a štatistik najväčšia intenzita dopravy. To aj z dôvodu, aby Policajný zbor vedel účelne a efektívne využívať svoje sily a prostriedky, aj pri výkone kontrol dodržiavania karanténnych opatrení vo vnútrozemí," priblížil Slivka.



Zároveň informoval, že na hraniciach s Českom príslušný správca komunikácie uzavrie malé cestné priechody, a to Čadca - Milošová – Šance, Červený Kameň - Nedašova Lhota, Nová Bošáca – Březová a Skalica – Sudoměřice (stará cesta). Na spoločných hraniciach s Poľskom budú príslušným správcom komunikácie uzavreté cestné priechody Palota – Radoszyce, Nižná Polianka – Ožena, Kurov – Muszynka, Čirč – Leluchów, Lesnica – Szczawnica, Lysá nad Dunajcom – Niedzica, Tatranská Javorina - Lysa Poľana, Suchá Hora – Chocholów, Bobrov – Winiarczykówka, Novoť - Ujsoly. "Jedná sa o cestné komunikácie III. kategórie s najnižšou intenzitou dopravy," poznamenal Slivka. Ostatné cestné priechody je možné využívať ako doteraz, pri dodržaní karanténnych opatrení. Na hraniciach s Maďarskom a Rakúskom nedochádza k zmene otvorených či uzavretých cestných priechodov, ani času ich otvorenia.



Polícia upozorňuje verejnosť, že v súvislosti s prijatými opatreniami sa môžu zvyšovať čakacie doby pri vstupe na Slovensko. Od stredy 17. februára začne platiť nový režim na hraniciach, pôvodne to malo byť od pondelka. Každý, kto príde zo zahraničia na Slovensko, bude povinne nastupovať do 14-dňovej karantény. Najskôr na ôsmy deň môže absolvovať RT-PCR test. Pokiaľ bude negatívny, bude možné karanténu prerušiť. Platiť budú aj výnimky. Budú ju mať napríklad takzvaní pendleri, ktorí pracujú v susedných krajinách. Potrebovať však budú negatívny test. Nový režim má zabrániť pred šírením mutácií nového koronavírusu.