Na hraniciach s Maďarskom a Rakúskom sa dočasne obnovujú kontroly

Bratislava 7. apríla (TASR) - Na hraniciach SR s Maďarskom a Rakúskom sa od utorka (8. 4.) dočasne obnovujú kontroly. Potrvajú do polnoci 7. mája. Dôvodom je výskyt slintačky a krívačky u hovädzieho dobytka vo viacerých lokalitách v Maďarsku, s následným prenosom a šírením tohto ochorenia v SR. Návrh rezortu vnútra schválila v pondelok vláda.



Dočasné obnovenie kontroly hraníc na vnútorných hraniciach SR s Maďarskom a Rakúskom sa zavádza po tom, ako Slovensko podľa ministerstva vyčerpalo možnosti kontroly dodržiavania opatrení v slovensko-maďarsko-rakúskom pohraničí. Tvrdí, že obnovenie kontroly hraníc je nevyhnutné, aby bolo možné napríklad obmedziť prekračovanie vnútorných hraníc na vybraných miestach, najmä na malých hraničných priechodoch. „Aj keď výskyt slintačky a krívačky nebol doteraz potvrdený na území Rakúskej republiky, vzhľadom na geografické oblasti výskytu tohto ochorenia je nevyhnutné dočasné obnovenie kontroly aj na vnútorných hraniciach s Rakúskou republikou,“ uviedlo v materiáli ministerstvo vnútra.



Zároveň môže počas trvania kontrol určiť miesta, cez ktoré sa hranice nebudú môcť prekračovať motorovými vozidlami. Tieto miesta sa budú určovať na základe opatrení ústredného krízového štábu, resp. hlavného veterinárneho lekára SR, pričom hlavným účelom je sústrediť najmä dezinfekčné a dekontaminačné opatrenia na konkrétne vymedzené miesta. Podľa rezortu to nebude mať vplyv na prekračovanie vnútornej hranice cez tzv. zelenú hranicu, čiže mimo oficiálnych hraničných priechodov, a to napríklad turistami alebo cyklistami.



Konkrétny zoznam kontrolovaných a uzavretých menších hraničných priechodov bude predmetom osobitného predpisu v zmysle zákona o pobyte cudzincov, doplnilo ministerstvo vnútra.