Na hraniciach s Maďarskom sa vo štvrtok ráno začínajú náhodné kontroly

Bratislava 5. októbra (TASR) - Vo štvrtok ráno sa na slovensko-maďarských hraniciach začínajú náhodné kontroly. Potrvajú do 14. októbra. Zamerajú sa najmä na podozrivé vozidlá, snahou bude čo najmenej obmedziť plynulosť premávky. Opatrenie má napomôcť zníženiu počtu nelegálnych migrantov, ktorí cez Slovensko tranzitujú do iných štátov Európskej únie.



"Obnova kontroly na vnútornej hranici SR s Maďarskom predstavuje jedno z kľúčových opatrení v prípade závažného ohrozenia verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti z dôvodu zvyšujúcej sa nelegálnej migrácie," uviedlo ministerstvo vnútra.



O kontrolách na hranici s Maďarskom rozhodla v stredu (4. 10.) vláda. Náhodné dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom zaviedli Poľsko, Rakúsko a Česko. Majú trvať desať dní.