Na hraniciach s Ukrajinou vybavili za posledných 24 hodín 12.130 osôb

Bratislava 3. marca (TASR) - Za posledných 24 hodín do štvrtka rána do 6.00 h vybavili na hraničných priechodoch na vstupe z Ukrajiny celkovo 12.130 osôb, z toho za štvrtok ráno 4127 osôb. Informovala o tom Polícia SR na sociálnej sieti.



"Celkový počet vybavených vstupujúcich osôb na hraničných priechodoch z územia Ukrajiny na Slovensko je od vypuknutia konfliktu do 6.00 h dnešného dňa 79.059," spresnila polícia.



Najviac osôb za uplynulých 24 hodín vybavili na hraničnom priechode Vyšné Nemecké (7411). Z toho počas štvrtkového rána 2803 osôb. Na hraničnom priechode Ubľa vybavili 2563 osôb, z toho za štvrtok ráno 562 ľudí. Na hraničnom priechode Veľké Slemence zase 2066 osôb, z toho za štvrtok ráno 762. Vo Veľkých Slemenciach čakalo podľa polície na ukrajinskej strane v ranných hodinách približne 60 osôb.



Vybavovacie procesy na území Slovenska prebiehajú priebežne. "Cestujúci na motorových vozidlách neuvádzajú čakaciu dobu," doplnila polícia.