Na hraniciach s Ukrajinou vybavili za posledných 24 hodín 14.202 osôb

Bratislava 7. marca (TASR) - Za posledných 24 hodín do pondelka rána do 6.00 h vybavili na hraničných priechodoch na vstupe z Ukrajiny celkovo 14.202 osôb, z toho od nedele (6. 3.) večera do pondelkového rána 5361 osôb. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.



Najviac ľudí (9765) vybavili za uplynulých 24 hodín na hraničnom priechode Vyšné Nemecké, z toho od nedele večera do pondelka rána 3781 osôb.



Na hraničnom priechode Ubľa vybavili 2695 osôb, z toho od nedele večera do pondelka rána 861 ľudí. Cez hraničný priechod Veľké Slemence prišlo 1742 osôb, z toho od nedeľňajšieho večera 719 ľudí.



Na priechodoch Vyšné Nemecké a Veľké Slemence v rámci územia Slovenska prebiehajú vybavovacie procesy plynule bez čakania. Na priechode Ubľa je aktuálna čakacia doba približne desať hodín.



Celkový počet vybavených vstupujúcich osôb na hraničných priechodoch z územia Ukrajiny na Slovensko od vypuknutia konfliktu je do pondelňajšieho rána 128.170.