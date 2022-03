Na hraniciach s Ukrajinou vybavili za posledných 24 hodín 11.896 osôb

Bratislava 10. marca (TASR) - Za posledných 24 hodín do štvrtka do 6.00 h vybavili na hraničných priechodoch pri vstupe z Ukrajiny celkovo 11.896 osôb, z toho od stredy (9. 3.) večera do štvrtkového rána 4102 osôb. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová. Od vypuknutia konfliktu 24. februára do štvrtkového rána vybavili celkovo 165.186 osôb vstupujúcich na Slovensko z Ukrajiny.



Najviac osôb za uplynulých 24 hodín vybavili opäť na hraničnom priechode Vyšné Nemecké, a to 7519 ľudí. Z toho od stredajšieho večera do štvrtkového rána 2773 ľudí.



Na hraničnom priechode Ubľa vybavili 3125 osôb, z toho od stredy od 20.00 h do štvrtka do 6.00 h ich bolo 1029.



Na hraničnom priechode Veľké Slemence na vstupe z Ukrajiny vybavili počas 24 hodín celkovo 1252 osôb, z toho od večera do rána 300.



Čo sa týka čakacích dôb, podľa Bárdyovej je vybavovací proces vo Vyšnom Nemeckom spomalený z dôvodu colnej kontroly na území Ukrajiny. V Ubli vybavovací proces prebieha priebežne, čakacia doba sa pohybuje okolo jednej hodiny a vo Vyšných Slemenciach vybavovací proces prebieha plynule bez čakania.