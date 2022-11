NELEGÁLNY ODPAD Z TALIANSKA: Zaistili ho na hraničnom priechode Čunovo

Bratislava 23. novembra (TASR) - Na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo zadržali v sobotu (19. 11.) kamión s návesom so slovinskými evidenčnými číslami, v ktorom sa nachádzal nelegálny odpad z Talianska. Kamión šoféroval občan Srbskej republiky. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



"Po predložení dokladov k preprave bolo zistené, že údaje nekorešpondujú s realitou, pretože v návese sa zjavne nachádzal iný odpad ako ten, ktorý bol v dokumentoch uvádzaný," priblížila. Podľa dokumentov sa mali v návese nachádzať iba plasty a guma, ale okrem týchto odpadov sa tam nachádzal napríklad aj textil alebo ochranné tvárové rúška.



Odpad mal smerovať do slovenskej spoločnosti sídliacej v Dubnici nad Váhom. Prípad prevzali enviropolicajti, ktorí začali trestné stíhanie pre trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi. "Náves kamiónu s odpadom bol zaistený políciou a bude iniciované konanie na vrátenie odpadu do krajiny pôvodu," dodala Bárdyová.



Polícia upozorňuje podnikateľov, aby si dôsledne preverovali zákonnosť aktivít, ktoré sú im ponúkané najmä zahraničnými subjektmi, keďže sa vystavujú zákonným postihom a sankciám vrátane zaisťovania motorových vozidiel a návesov pri protiprávnych prepravách odpadov. "Kto, čo aj z nedbanlivosti, nakladá s odpadmi v malom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky," podotkla hovorkyňa.