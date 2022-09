Na hraničných priechodoch do Rakúska je niekoľkominútové zdržanie

Bratislava 29. septembra (TASR) – Na hraničných priechodoch do Rakúska v smere z Bratislavy je vo štvrtok ráno niekoľkominútové zdržanie. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stellacentrum.



Na hraničnom diaľničnom priechode na D4 Bratislava-Jarovce smerom do Rakúska hlásia vodiči zhruba 20-minútové zdržanie pre všetku dopravu. Podľa Stellacentra je na prechode Berg zdržanie zhruba desať minút.



Dopravu v Bratislave vo štvrtok ráno komplikuje i nehoda, ktorá sa stala v mestskej časti Lamač v smere zo Záhorskej Bystrice na kruhovom objazde. Premávka sa v tomto úseku spomaľuje.



Vodiči musia počítať aj s kolónou na starej Seneckej ceste v smere do Bratislavy. V tomto úseku je zdržanie približne desať minút. Rovnaké, približne desaťminútové zdržanie, je aj na vjazde do hlavného mesta po D2 smerom zo Stupavy.