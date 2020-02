Na hrebeňoch Tatier bude silný vietor, na východe Slovenska poľadovica

Bratislava 18. februára (TASR) - Na hrebeňoch Tatier môže v utorok fúkať silný vietor, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu a krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 125 kilometrov za hodinu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno.



Meteorológovia upozorňujú, že takáto predpovedaná rýchlosť vetra na hrebeňoch Tatier predstavuje potenciálne nebezpečenstvo najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.



SHMÚ zároveň upozorňuje na tvorbu poľadovice na východnom Slovensku. Pre okresy Košice mesto, Košice-okolie, Prešov, Bardejov, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou, Trebišov, Michalovce, Sobrance, Humenné, Medzilaborce a Snina vydal výstrahu prvého stupňa.



Mierna lavínová hrozba trvá v stredných polohách hôr

Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, aktuálne platí v stredných polohách všetkých slovenských pohorí. Vo vyšších polohách hôr sneh stvrdol, preto sa tam lavínové nebezpečenstvo znížilo na malé, prvý stupeň. TASR o tom informoval Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).



"Vplyvom výrazného oteplenia a následného zamrznutia sa snehová pokrývka stabilizovala. Nebezpečné sú terény do 1500 metrov nad morom, kde sa ešte neochladilo ani počas noci, a sneh je tu naďalej mokrý až kašovitý. Ide predovšetkým o typické jarné lavínové dráhy, ako aj úzke žľaby s veľkou zbernou plochou snehu v stredných polohách," uviedol Buliak.



Počas dňa očakávajú horskí záchranári prehánky vo forme dažďa až do 1500 metrov nad morom, ktoré ešte viac znížia stabilitu snehovej pokrývky. "Uvoľnenie lavín človekom je možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení, a to obzvlášť na strmých svahoch," dodal Buliak.



Ráno bolo vo väčšine horských oblastí zamračená počasie, v najvyšších polohách sa ochladilo. Teploty dosahovali v najvyšších polohách našich horstiev mínus deväť, v stredných polohách mínus jeden stupeň Celzia. Na hrebeňoch fúkal západný až severozápadný vietor so silou do 20, v nárazoch do 28 metrov za sekundu.