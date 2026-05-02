Na Hrušovskej zdrži bolo 2975 čoríkov čiernych, ide o najvyšší počet
Ornitológovia priblížili, že najväčšie kŕdle sa momentálne zdržujú nad prehradením, v Kalinkovskej zátoke a v zátoke juhozápadne od Vtáčieho ostrova.
Bratislava 2. mája (TASR) - Ornitológovia napočítali na Hrušovskej zdrži v Chránenom vtáčom území Dunajské luhy 2975 čoríkov čiernych. Ide o historicky najvyšší počet tohto vtáka zistený na Slovensku. Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že sčítanie prebiehalo 28. apríla.
„V niektorých rokoch sa na Hrušovskej zdrži objaví veľmi silná migrácia čoríkov čiernych, čoríkov bielokrídlych, čoríkov bahenných a čajok malých. Tieto vtáky sa u nás na krátky čas koncom apríla zastavia v takých počtoch, že sa zrazu zdá, akoby boli všade. Doslova sa hmýria nad vodnou hladinou, kde lovia hmyz,“ uviedla organizácia.
Tvrdí, že na Hrušovskej zdrži napočítali pred desiatimi rokmi 1755 jedincov čoríka čierneho a v roku 2019 ich bolo 2000. „Aby došlo k takto silnej migrácii a početnému zastaveniu čoríkov u nás, musí naraz nastať viacero okolností. Preto sa podobne vysoké počty nezisťujú každý rok,“ podotkli ornitológovia.
Čoríky čierne sa na Slovensku vo väčšom počte objavujú vtedy, keď nad vodnou hladinou prebieha silnejšie rojenie hmyzu. Zároveň musia panovať obdobia so slabým vetrom a samotná migračná vlna sa podľa SOS/BirdLife musí trafiť práve do týchto podmienok. „Táto zhoda okolností nastala práve v týchto dňoch. Preto sú teraz na Hrušovskej zdrži ideálne podmienky na pozorovanie tiahnúcich čoríkov čiernych,“ skonštatovala.
Ornitológovia priblížili, že najväčšie kŕdle sa momentálne zdržujú nad prehradením, v Kalinkovskej zátoke a v zátoke juhozápadne od Vtáčieho ostrova.
„V niektorých rokoch sa na Hrušovskej zdrži objaví veľmi silná migrácia čoríkov čiernych, čoríkov bielokrídlych, čoríkov bahenných a čajok malých. Tieto vtáky sa u nás na krátky čas koncom apríla zastavia v takých počtoch, že sa zrazu zdá, akoby boli všade. Doslova sa hmýria nad vodnou hladinou, kde lovia hmyz,“ uviedla organizácia.
Tvrdí, že na Hrušovskej zdrži napočítali pred desiatimi rokmi 1755 jedincov čoríka čierneho a v roku 2019 ich bolo 2000. „Aby došlo k takto silnej migrácii a početnému zastaveniu čoríkov u nás, musí naraz nastať viacero okolností. Preto sa podobne vysoké počty nezisťujú každý rok,“ podotkli ornitológovia.
Čoríky čierne sa na Slovensku vo väčšom počte objavujú vtedy, keď nad vodnou hladinou prebieha silnejšie rojenie hmyzu. Zároveň musia panovať obdobia so slabým vetrom a samotná migračná vlna sa podľa SOS/BirdLife musí trafiť práve do týchto podmienok. „Táto zhoda okolností nastala práve v týchto dňoch. Preto sú teraz na Hrušovskej zdrži ideálne podmienky na pozorovanie tiahnúcich čoríkov čiernych,“ skonštatovala.
Ornitológovia priblížili, že najväčšie kŕdle sa momentálne zdržujú nad prehradením, v Kalinkovskej zátoke a v zátoke juhozápadne od Vtáčieho ostrova.