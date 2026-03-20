Na Ikariáde ocenili najúspešnejších autorov roka 2025
Ocenenia opäť udeľovali v dvoch kategóriách - beletria a populárno-náučná literatúra.
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Vydavateľstvo Ikar ocenilo vo štvrtok (19. 3.) v Bratislave diela svojich najúspešnejších autorov za uplynulý rok Zlatou a Platinovou knihou. Slávnostná Ikariáda 2025 priniesla viacero prekvapení. Najviac Zlatých kníh si odniesla Jana Pronská, zlatom ocenili aj Zuzanu Smatanovú, Antona Heretika, Marcelu Laiferovú či Jozefa Kariku. Platinové knihy získali Táňa Keleová-Vasilková a Iveta Henzelyová. TASR o tom informovala PR manažérka Lucia Čarná.
Ocenenia opäť udeľovali v dvoch kategóriách - beletria a populárno-náučná literatúra. Zlatú knihu udeľujú za predaj viac ako 7000 knižných výtlačkov v prípade populárno-náučnej publikácie a viac ako 10.000 kusov v prípade beletrie. Platinovou knihou oceňujú autorov za predaj vyše 15.000 knižných titulov populárno-náučnej literatúry a za viac ako 20.000 kusov pri beletrii.
So štyrmi Zlatými knihami sa najúspešnejšou autorkou Ikariády 2025 stala autorka historických romancí Jana Pronská. Po jednom ocenení si odniesli v kategórii beletria dlhoroční bestselleroví autori Jozef Karika a Jozef Banáš. Zlatú knihu za detskú publikáciu získala speváčka, ilustrátorka a autorka Zuzana Smatanová z svoj debut Búdkovo. V kategórii populárno-náučnej literatúry si zlato odniesol Anton Heretik za knihu Dobro, speváčka a spisovateľka Marcela Laiferová, cukrárka Petra Tóthová a kuchár Andrea Ena.
Ako ďalej poukazuje vydavateľstvo, za rok 2025 udelilo iba dve Platinové knihy. Jednu získala najúspešnejšia slovenská spisovateľka Táňa Keleová-Vasilková za knihu Svet žien. „Táňa rovno preskočila zlato a vďaka predaju viac ako 20.000 kusov v priebehu dvoch mesiacov získala rovno platinové ocenenie v kategórii beletria,“ poznamenala Čarná. Druhou laureátkou Platinovej knihy sa stala propagátorka bylinkárstva Iveta Henzelyová s knihou Bylinková škola, ocenenou v kategórii populárno-náučná literatúra.
Cenu literárnej kritiky Zlaté pero 2025 sa odborná porota rozhodla udeliť spisovateľovi a novinárovi Jakubovi Filovi za jeho prozaické dielo Slobodné Hlavné. „Originálne prepája satirickú dystopiu s bizarne realistickou reportážou,“ uviedla vo svojom hodnotení porota, ktorú tvorili Dado Nagy, Martin Kasarda, Viera Némethová a Ivana Zacharová.
