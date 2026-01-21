< sekcia Slovensko
Na Inchebe ožijú cestovateľské sny aj gastronomické zážitky
Veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR a gastronomický veľtrh DANUBIUS GASTRO.
Autor OTS
Bratislava 21. januára (OTS) - Bratislavská Incheba sa od 29. do 31. januára stane miestom, kde sa cestovanie mení na konkrétne plány a svet chutí a vôní na nezabudnuteľné gurmánske zážitky. Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR sa uskutoční súbežne s prestížnym gastronomickým veľtrhom DANUBIUS GASTRO, čím vznikne jedinečné prepojenie cestovania a gastronómie.
Veľtrh ITF SLOVAKIATOUR ponúkne návštevníkom pohľad na cestovanie v celej jeho rozmanitosti - od liečebných pobytov a oddychu pri mori, cez aktívnu dovolenku, až po objavovanie metropol či nedotknutých zákutí prírody. Na jednom mieste sa stretnú slovenské regióny, kúpeľné zariadenia s ponukou liečebných pobytov, zahraničné destinácie, cestovné kancelárie aj odborníci na aktívny a zážitkový cestovný ruch.
Súčasťou veľtrhu je aj expozícia národnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu SLOVAKIA TRAVEL, ktorá predstaví Slovensko a všetky jeho regióny. Návštevníkom priblíži bohatú históriu, kultúrne dedičstvo, tradície, folklór aj prírodné krásy našej krajiny.
Na ITF SLOVAKIATOUR môžete načerpať inšpiráciu, získať praktické rady, tipy na ubytovanie, zážitky aj odporúčania, čo rozhodne nevynechať na svojich potulkách.
Výber tipov, čo vás čaká na veľtrhu ITF SLOVAKIATOUR:
• Amazing Planet - jedinečné obrazy a fotografie z celého sveta od renomovaného fotografa Filipa Kuliševa.
• Prezentácie slovenských sanatórií, wellness a kúpeľov, kúpeľné možnosti v Českej republike aj termálne kúpele a wellness v Maďarsku.
• Vojenské lesy a Lesy SR, ktoré predstavia svoje produkty z diviny, možnosti ubytovania v prírode a tipy na turistické trasy.
• Oravský región, ktorý priblíži svoju oblasť s možnosťami ubytovania, atrakciami aj tipmi na výlety
• Karpatský euroregión s ponukou cestovateľských možností v Poľsku.
• Turistické tipy a inšpirácie z destinácií ako Chorvátsko či Tunisko.
V rovnakom termíne sa v Inchebe uskutoční aj veľtrh DANUBIUS GASTRO, ktorý má dominantné postavenie v oblasti gastronómie a hotelierstva na Slovensku. Podujatie spája výrobcov potravín a nápojov, ako aj prevádzkovateľov reštaurácií, kaviarní, cukrární, hotelov a penziónov.
Pre profesionálov zo segmentu HO-RE-CA ide o príležitosť objaviť moderné technológie, vybavenie, dizajnové riešenia aj marketingové služby, ktoré pomáhajú posúvať gastronomické prevádzky na vyššiu úroveň.
Atmosféru doplnia sprievodné programy v stánku Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov a súťaž o ceny DANUBIUS GASTRO, moderovaná Romanom Juraškom. Návštevníci budú mať možnosť ochutnať nové kombinácie, objaviť netradičné ingrediencie a inšpirovať sa kuchárskymi a cukrárskymi prezentáciami spojenými s ochutnávkami pre verejnosť. Tešiť sa môžu aj na obľúbenú divácku show pre deti „Varenie s deťmi“.
Partnerom veľtrhu je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré v samostatnej expozícii predstaví produkciu až 30 domácich výrobcov držiteľov Značky kvality, symbolu poctivej slovenskej produkcie, vysokej kvality a bezpečného pôvodu potravín. Návštevníkov čakajú ochutnávky, inšpirácie a odborné stretnutia, ktoré prepájajú tradíciu s modernou gastronómiou a potvrdzujú silné postavenie slovenskej kvality na trhu.
Na DANUBIUS GASTRO sa predstavia napríklad:
• TAURIS - jeden z najväčších producentov mäsa a mäsových výrobkov na Slovensku, vrátane značky Ryba Košice.
• Český výrobca tradičných domácich údenín Skaličan.
• Agro rybia farma Handlová, ktorá už 10 rokov prevádzkuje lokálny ekologický chov a predstaví svoje produkty zo sumčeka.
• Hotovky a Hotovky Food - hotové jedlá bez chémie a konzervantov.
• Moderná gazdinká s polotovarmi tradičných slovenských jedál, ako sú halušky, šúľance, či zemiakové knedle bez éčok.
• Línia zdravia s ovocnými a zeleninovými šťavami, pramenitými a minerálnymi vodami.
• Ručne vyrábaná remeselná zmrzlina Adria Gold.
• Mini Melts – lahodné ľadové guľôčky v praktických vreckách, vhodné aj do domácej mrazničky.
• Cyrilove lupienky, s ktorými zažijete poctivú chuť zemiakov a môžete sa zapojiť do súťaže o pobyt v Tatrách
Príďte načerpať inšpiráciu, objaviť nové miesta, ochutnať svet na tanieri a naplánovať si svoju ďalšiu dovolenkovú či gastronomickú cestu. Tešíme sa na vás v Incheba Bratislava!
Praktické informácie
ITF Slovakiatour a Danubius Gastro: 29. až 31. január 2026
Miesto: Incheba Expo Bratislava, Viedenská cesta 3 – 7, Bratislava
Vstupenky: dostupné online na predpredaj.sk alebo priamo na mieste
Otváracie hodiny: Štvrtok až Sobota: 09:00 – 18:00
Partneri podujatia: Zoznam.sk, predpredaj.sk, Pravda.sk, FinReport.sk, horcahub.sk, praveslovenske.sk, tophoreca.sk, cafe news, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
