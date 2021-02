KapaCITY: Na integráciu cudzincov chýba mestám personál i financie

Bratislava 17. februára (TASR) - Samosprávy nemajú personálnu kapacitu sa účinne a konzistentne venovať integrácii cudzincov. Zároveň im chýbajú finančné prostriedky, aby realizovali niektoré prointegračné opatrenia, ako napríklad vytvorenie siete komunitných tlmočníkov a interkultúrnych pracovníkov alebo mutácie webstránok v cudzích jazykoch. Ukázal to projekt KapaCITY. TASR o tom za projekt informovala Andrea Devánová.



"Aby sa veci mohli pohnúť vpred, bude potrebné na úrade vyčleniť zamestnanca, ktorý sa bude venovať špecificky integrácii cudzincov, mať schopnosti a kompetenciu riešiť túto tému koncepčne a prierezovo, s poverením od vedenia určovať aj úlohy pre všetky ostatné odbory na mestskom úrade," skonštatovala riaditeľka Ligy za ľudské práva Barbora Meššová. Na úseku styku s verejnosťou by mali byť podľa nej tiež zamestnanci, s ktorými sa môžu zahraniční obyvatelia dohovoriť okrem slovenčiny v aspoň základných cudzích jazykoch.



V cudzom jazyku sa doposiaľ mnohé mestá prihovárajú cudzincom výlučne ako turistom, konštatujú organizátori projektu. Tí, ktorí sa v meste usadili, však potrebujú informácie o pravidlách platných na území mesta, ako vec vybaviť, o plánoch mesta a aktualitách na jeho území, plnohodnotne komunikovať aj v základných svetových jazykoch.



Výzvou pre samosprávy je tiež, ako o téme migrácie a integrácie cudzincov komunikovať s vlastnými obyvateľmi tak, aby v nich ošetrovali obavy a negatívne emócie, s ktorými sa migrácia v ostatných rokoch automaticky spája.



V rámci projektu vznikol aj uvítací balíček informácií pre cudzincov, ktorí prichádzajú do Bratislavy žiť. Čoskoro bude dostupný, v anglickom a ruskom jazyku, na webstránke magistrátu. "Projekt KapaCITY naštartoval tému integrácie v samospráve, uvedomujem si, že máme čo doháňať, no podnikli sme prvé kroky pre naplnenie nášho cieľa," povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Projekt KapaCITY vznikol v roku 2018. Zapojené organizácie Liga za ľudské práva, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, občianske združenie Marginal a Nadácia Milana Šimečku prostredníctvom neho pomáhali samosprávam s budovaním ich kapacít pri poskytovaní služieb cudzincom, pri komunikácii s nimi a ich úspešnom začlenení. Závery predstavia organizátori na záverečnej on-line konferencii, ktorá sa uskutoční 24. a 25. februára.