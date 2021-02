Na internete zostáva digitálna stopa, môže byť zdrojom kyberútokov

Bratislava 9. februára (TASR) - Po aktivitách na internete zostáva digitálna stopa. Ide o akýsi odtlačok, ktorý za sebou zanechávajú užívatelia vo virtuálnom svete. Sama o sebe je táto stopa neškodná, no môže byť aj zdrojom pre kyberútok či kyberšikanu. Upozorňujú na to odborníci na kyberbezpečnosť z Aliter Technologies.



Digitálnu stopu ľudia vytvárajú pri otváraní sociálnych sietí, prezeraním si e-shopov, pozeraním videí či pri objednávaní jedla cez donáškovú službu. Môže byť neškodná, ale môže poslúžiť aj kyberútočníkom na vytvorenie falošnej identity. "Falošné profily môžu v našom mene pýtať rôzne citlivé údaje, dostať sa napríklad do nášho bankového účtu a spôsobiť tak nemalú škodu. Digitálna stopa je často i zdrojom kyberšikany, keď útočník vydiera používateľa pod hrozbou zverejnenia intímnych informácií," uviedol Vladimír Palečka z Aliter Technologies.



V rámci stopy zostávajú dva typy informácií - dáta, ktoré ľudia zanechávajú nevedome (napríklad IP adresa), a dáta, ktoré zverejňujú ľudia o sebe vedome (názory, záujmy, vek, narodeniny, trvalé bydlisko, fotografie, informácie o rodine a pod.).



"Digitálna stopa nie je súkromná. Mnohé spoločnosti zbierajú informácie o svojich návštevníkoch, aby lepšie poznali zákazníkov a efektívnejšie cielili na nich reklamu," vysvetlil Palečka. Na lepšiu ochranu pred zneužitím odporúča napríklad dobre si rozmyslieť, čo zverejníme na sociálnych sieťach a aké informácie dávame vedome do on-line priestoru.



Odborníci odporúčajú tiež lepšie nastavenie súkromia na sociálnych sieťach, pravidelné mazanie histórie prehliadania na počítačoch či prehliadať webstránky anonymizovane. "Pokročilejšou možnosťou je využiť anti-trackingové nástroje, ktoré zamedzujú softvéru sledovať a zaznamenávať naše kroky," uviedol Palečka.