Na investície do regiónov by chcel Hlas-SD miliardu eur ročne navyše

Banská Bystrica 31. augusta (TASR) – V každom jednom okrese Slovenska treba konečne budovať, stavať a opravovať, tvrdí to predseda mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Na štvrtkovej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici povedal, že do regiónov by tak chcel miliardu eur ročne navyše na investície.



Ako ďalej uviedol, život v slovenských regiónoch zaostáva za životom za hlavným mestom SR Bratislavou. Poukazuje však aj na to, že na vidieku žije polovica obyvateľov Slovenska. Programovou prioritou je tak pre Pellegriniho pomoc regiónom, pretože rozdiely medzi nimi sú veľké. Prichádza tak s národným plánom odstránenia regionálnych rozdielov, ktorý je podľa neho na 12 rokov. "Na Slovensku máme začaté všetko a nemáme dokončené nič," vyhlásil s tým, že by chcel ekonomicky zrovnoprávniť slovenské okresy. Tento plán má podľa neho pomôcť napríklad vzdelávaniu, kultúre, digitálnej i cestnej infraštruktúre. Predseda strany tiež v Banskej Bystrici zdôraznil, že každý okres Slovenska by mal mať svojho poslanca v parlamente.



Na otázku, kde chce Pellegrini miliardu eur navyše zobrať, odpovedal, že suma bude nad rámec bežnej konsolidácie. "Ak sa napríklad budúci rok ukáže, že by mal náš deficit dosiahnuť hodnotu 4,5 percenta, tak ho o jedno percento zvýšime," vysvetlil s tým, že štát si tak bude môcť zobrať väčšiu pôžičku a tieto peniaze preinvestuje. Tento dlh podľa jeho slov pomôže ekonomike a budú to prostriedky z deficitného hospodárenia.