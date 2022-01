Na juhovýchode je hmla, na niektorých horských prechodoch poľadovica

Bratislava 9. januára (TASR) - Na väčšine územia Košického kraja sa môže v nedeľu ráno a predpoludním vyskytnúť hmla s dohľadnosťou od 50 do 200 m. Vo vydanej výstrahe s platnosťou do 10.00 h na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Pred hmlou, ktorá limituje dohľadnosť na 100 m varuje Slovenská správa ciest (SSC) v lokalitách Ludvíkov dvor, Vajkovce, Ďurďošík - diaľnica, hmla s dohľadnosťou do 200 m je v lokalite Petrovany.



Cestári na portáli zjazdnost.sk informujú aj o poľadovici v oblasti Látky-Prašivá a na horskom prechode Vrchslatina. Zelená vlna RTVS a Stellacentrum dopĺňajú, že poľadovica komplikuje situáciu aj na Donovaloch.



Na východe krajiny sa môže vyskytnúť hmla

V okresoch Trebišov, Michalovce, Košice mesto a Košice - okolie sa môže vyskytnúť v nedeľu v ranných hodinách hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa, informuje o tom na svojom webe.



V týchto lokalitách sa ojedinele očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výstraha platí do 10.00 h.



V okrese Michalovce pretrváva hrozba povodne z topiaceho sa snehu a dažďa. SHMÚ preto vydal hydrologickú výstrahu druhého stupňa. "V dôsledku spadnutých zrážok, topenia snehovej pokrývky na území západnej Ukrajiny, očakávame ešte vzostup vodnej hladiny na toku Latorica na úrovni druhého stupňa povodňovej aktivity," uviedli meteorológovia.