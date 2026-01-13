< sekcia Slovensko
SLEDUJEME: Na juhozápade je poľadovica, letisko Bratislava uzavreli
Druhý stupeň výstrahy pred poľadovicou platí pre celý Bratislavský kraj a pre okresy Dunajská Streda, Senica a Skalica.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 13. januára (TASR) - Sneženie, dopravné nehody a vysoký počet kamiónov skomplikoval v utorok predpoludním dopravnú situáciu na ceste I/11 medzi Čadcou a Žilinou. Na sociálnej sieti o tom informovala prednostka Okresného úradu v Kysuckom Novom Meste Marcela Lisková.
„V dôsledku dopravných nehôd a hustej kamiónovej dopravy sa na viacerých úsekoch tvoria dlhé kolóny a doprava je výrazne spomalená. Prosíme všetkých vodičov o zvýšenú opatrnosť, trpezlivosť na cestách a ak je to možné, o zváženie odloženia cesty alebo využitie alternatívnych trás,“ uviedla Lisková.
Žilinská krajská polícia upozorňuje, že ceste I/11 v smere zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta je uzavretá a v opačnom smere je zdržanie až trojhodinové. Uzavretý je aj tunel Horelica v smere z Čadce do Žiliny a pre údržbu je uzavretá tiež cesta I/10 medzi Bytčou a Makovom.
Počas utorka hrozí najmä na juhozápade poľadovica, pre Bratislavský kraj a niektoré okresy Trnavského kraja vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahu druhého stupňa pred poľadovicou, platí do 18.00 h. Informuje o tom na svojom webe. Prvý stupeň výstrahy pred poľadovicou platí do 18.00 h pre zvyšok Trnavského kraja, pre okresy Trenčianskeho i Nitrianskeho kraja. Prvý stupeň výstrahy pred snežením vydali pre celý Žilinský kraj, niektoré okresy Trenčianskeho a Banskobystrického kraja a tiež pre okresy Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa.
Druhý stupeň výstrahy pred poľadovicou platí pre celý Bratislavský kraj a pre okresy Dunajská Streda, Senica a Skalica. Prvostupňová výstraha pred poľadovicou platí pre zvyšok Trnavského kraja, celý Nitriansky kraj a okresy Myjava a Nové Mesto nad Váhom.
„Zľadovatené plochy a chodníky predstavujú vysoké riziko vzniku rôznych úrazov spôsobených pádmi ako otrasy a poranenia mozgu, zlomeniny kostí, vyvrtnutia zápästí a členkov, úrazy chrbtice alebo hlavy, ktoré môžu viesť k vážnym a niekedy trvalým následkom,“ informujú meteorológovia o odporúčaniach Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Poľadovica na cestách výrazne zvyšuje riziko dopravných nehôd. „Elektrické vedenie môže byť pokryté súvislou vrstvou ľadu a pod jeho váhou môže nastať poškodenie vedenia, preto hrozí zásah elektrickým prúdom, šírenie ohňa z iskier alebo zariadení, čo môže viesť k zraneniu až smrti,“ približuje tiež ÚVZ.
Medzi rizikové skupiny obyvateľstva patrí pri poľadovici široká časť populácie, predovšetkým ľudia so zníženou schopnosťou pohybu. „Zvýšte opatrnosť v exteriéri, najmä pri chôdzi po zľadovatených povrchoch,“ radí ÚVZ. Pri predchádzaní pošmyknutiu a pádu treba dbať na výber vhodnej protišmykovej obuvi, ponechať si voľné ruky, pre stabilitu vykonávať menšie a kratšie kroky, ako aj používať zábradlia, ak sú k dispozícii. ÚVZ upozorňuje ľudí, aby sa nedotýkali spadnutého elektrického vedenia a dodržiavali od neho bezpečnú vzdialenosť.
Výstraha prvého stupňa pred snežením platí do 14.00 h. Spadnúť môže približne desať centimetrov nového snehu. SHMÚ vydal tiež upozornenie na smogovú situáciu pre častice PM10 pre oblasť Jelšavy.
Polícia: Na západnom Slovensku je extrémna poľadovica, ak nemusíte, nejazdite
Polícia upozorňuje na extrémnu poľadovicu a sneh na západnom Slovensku. Odporúča preto vodičom, aby nejazdili, ak nemusia. Vo viacerých úsekoch na západnom Slovensku sa stali nehody a vodiči hlásia zdržania. Padajúci dážď a sneh zamŕza na cestách aj na chodníkoch. Polícia radí jazdiť a kráčať nanajvýš opatrne a pomaly. Aktuálne informácie nájde verejnosť na krajských policajných stránkach na sociálnej sieti.
Cesty v Bratislavskom kraji sú aktuálne prejazdné. „Avšak vodičov upozorňujeme, aby boli na cestách mimoriadne opatrní a jazdu prispôsobili svojim schopnostiam, aktuálnym poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky,“ informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
K jednej z nehôd došlo v utorok krátko pred 7.30 h na ceste medzi obcami Rohožník a Sološnica. „Podľa doterajších informácií autobus počas jazdy vošiel do protismernej časti vozovky, kde došlo k zrážke s vozidlami Volkswagen Tiguan a Kia Sportage,“ priblížil hovorca. Na mieste zasahujú okrem policajtov aj iné záchranné zložky. Presné príčiny, ako aj okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania. „Cesta II/501 medzi Sološnicou a Rohožníkom je uzavretá,“ informuje Szeiff. Premávku v uvedenom úseku usmerňujú policajné hliadky.
SHMÚ: Na západe Slovenska by malo pršať ešte dve až tri hodiny
Na západe Slovenska by malo pršať ešte dve až tri hodiny. Okolo poludnia alebo tesne predpoludním by už na západe pršať nemalo a v Trenčianskom kraji zrážky ustanú skôr. Na strednom a východnom Slovensku budú zrážky ustávať popoludní, ale tam bude naďalej prevažovať sneženie. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Od západu pomaly postupuje cez našu oblasť teplý front. „Prináša zrážky na viaceré miesta a, našťastie, prevažuje sneženie. Obyvatelia západného Slovenska (najmä južnej polovice regiónu) nemali to šťastie, pretože oteplenie vo vyšších hladinách bolo príliš výrazné a oteplilo sa nad nulu. Snehové vločky sa preto zmenili na dážď a keďže v prízemnej vrstve je teplota bezpečne pod nulou, tak tento dážď namŕza,“ vysvetlili meteorológovia.
Tvrdia, že aktuálne všade mrzne a v Bratislave je to na úrovni mínus tri až mínus štyri stupne Celzia. „Pri pomerne výdatnom daždi ani nie je možné stihnúť ošetriť komunikácie,“ skonštatoval SHMÚ.
Priblížil, že v utorok sa teplota na viacerých miestach Slovenska nad nulu nedostane. Najvyššia šanca je podľa meteorológov na Záhorí. Na miestach, kde padal mrznúci dážď, tak môže ľadovica pretrvávať aj po tom, čo zrážky ustanú. Nebezpečné to bude najmä na povrchoch, napríklad chodníkoch, ktoré neboli ošetrené soľou.
Letisko Bratislava je uzavreté
Letisko M. R. Štefánika v Bratislave (BTS) je pre nepriaznivé meteorologické podmienky na vzletovo-pristávacej dráhe do 11.15 h uzavreté. Informuje o tom letisko na svojom webe. Poľadovica na juhozápadnom Slovensku komplikuje dopravu, linky MHD v Bratislave jazdia obmedzene, problém je najmä pri električkách a trolejbusoch.
Letisko očakáva v ranných hodinách meškania letov. „Zasadá kalamitný štáb, ktorý vyhodnotí brzdné účinky na dráhe a opätovnú prevádzkyschopnosť letiska. Cestujúcim odporúčame sledovať webovú stránku letiska, aplikácie leteckého dopravcu a letiskový rozhlas pre aktuálne informácie o svojich odletoch,“ informuje bratislavské letisko.
Výstrahu druhého stupňa pred poľadovicou vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre Bratislavský kraj a niektoré okresy Trnavského kraja. Platí do 18.00 h. Pre poľadovicu a námrazu na trolejovom vedení je premávka liniek MHD, a to najmä električiek a trolejbusov, v Bratislave obmedzená a nepravidelná. Informuje o tom na svojom webe Dopravný podnik Bratislava (DPB).
Polícia: Pri poľadovici treba jazdiť pomalšie a vyhnúť sa prudkému brzdeniu
Polícia radí vodičom, aby pri poľadovici jazdili pomalšie a s rozvahou, vyhli sa prudkému brzdeniu a medzi vozidlami dodržiavali väčší odstup. Informovala o tom na sociálnej sieti. Odporúča vodičom tiež skontrolovať si pred cestou, či majú dostatok paliva v nádrži.
Medzi základné zásady bezpečnej jazdy na zľadovatených cestách patrí pomalšia jazda, dodržiavanie väčšieho odstupu, ako aj vyhýbanie sa prudkému brzdeniu. „Nezabúdajte na zimnú výbavu, dbajte na správne osvetlenie. A pamätajte, ak situáciu na cestách nepodceníte, do svojho cieľa určite bezpečne dorazíte,“ odporúčajú policajti.
SSC varuje pred poľadovicou na západe i silným snežením na severe i západe
Vodiči by si mali dať v utorok ráno pozor na tvorbu poľadovice najmä na západe Slovenska. V Nitrianskom kraji a v oblasti Senice cestári varujú pred mrznúcim mrholením. Na západe i na severe Slovenska tiež treba počítať so silným snežením, ktoré znižuje viditeľnosť. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informuje na webe zjazdnost.sk.
Pozor treba dať aj na tvorbu snehových jazykov na horskom priechode Šturec. V okrese Čadca je na základe zhoršených poveternostných podmienok vyhlásený prvý stupeň kalamitnej situácie.
Horské priechody Donovaly a Kremnické Bane sú pre silné sneženie uzatvorené pre dopravu nad desať metrov. Priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky.
Zelená vlna STVR zároveň varuje pred hromadnou nehodou medzi Rohožníkom a Sološnicou. „Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obídete to cez Lakšársku Novú Ves a Malacky,“ dodala. Upozorňuje aj pred jazdou na diaľnici D1 v úseku medzi Liptovským Mikulášom a Spišským Štvrtkom, kde je upravený iba pravý jazdný pruh a šmýka sa.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne na západnom a strednom Slovensku pokrytý vrstvou čerstvého alebo kašovitého snehu.
Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého, utlačeného až zľadovateného snehu.
Horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu. Na priechodoch Biela hora, Zbojská a Štós je zľadovatený sneh. Vlhkú až mokrú vozovku majú horské priechody Herlianske sedlo, Branisko, Pusté Pole, Dargov a Klenov.
Kolóny hlásia pri vstupe do Bratislavy, premávku obmedzujú aj nehody
V utorok ráno hlásia vodiči kolóny v Rovinke smerom do Bratislavy, kde je zdržanie vyše hodiny, tiež na trase zo Štvrtka na Ostrove do Bratislavy, vodiči si v kolóne počkajú 40 minút. Informuje o tom Zelená vlna STVR.
Pre nehodu v Bratislave na diaľnici D2 za tunelom Sitina smerom na Stupavu uzavreli pravý jazdný pruh. Za Lamačom smerom na Stupavu na úseku 54,5. kilometri je skrížené auto v dvoch pruhoch. Zelená vlna STVR informuje aj o nehode v Bratislave na križovatke ulíc Limbová a Pri Suchom mlyne. Zrazili sa dve autá, blokovaný je stred križovatky.
DPB: Premávka električiek a trolejbusov v Bratislave je pre námrazu nepravidelná
Pre poľadovicu a námrazu na trolejovom vedení je premávka liniek MHD v Bratislave obmedzená a nepravidelná. Informuje o tom na svojom webe Dopravný podnik Bratislava (DPB).
„Za vzniknutú nepríjemnú situáciu spojenú s prerušením a meškaním vozidiel sa ospravedlňujeme,“ napísal DPB. Na sociálnej sieti informuje, že všetky spoje električky číslo 4 končia na zastávke Zlaté piesky, konečná zastávka Stanica Nové Mesto nie je obsluhovaná. Úsek medzi zastávkami Stanica Nové Mesto a Kuchajda obsluhuje kyvadlová autobusová doprava.
Web imhd.sk informuje o nepravidelnej premávke električiek liniek 1, 3 a 4. „Pre nepriaznivé počasie a uviaznutie veľkého počtu električiek v centre mesta je aktuálne potrebné počítať s veľmi nepravidelnou premávkou na linkách 1, 3 a 4. Minimum električiek (takmer žiadne) po 7.45 h premáva na Račianskej a Vajnorskej radiále, rovnako ani k Hlavnej stanici električky nepremávajú,“ informuje web imhd.sk.
Polícia vyzýva chodcov a vodičov z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok na opatrnosť aj na území Trnavského kraja. So zdržaním musia vodiči počítať pri prejazde Bielej hory medzi Jablonicou a Trstínom.
Na Bielej hore sa podľa Zelenej vlny STVR v utorok ráno skrížili kamióny a úsek bol neprejazdný. Polícia neskôr spresnila, že úsek je už čiastočne prejazdný.
„Na cestách a chodníkoch sa poriadne šmýka. Jazdite a choďte mimoriadne opatrne,“ vyzvala trnavská krajská polícia. Zelená vlna v utorok ráno informovala okrem iného aj o dopravnej nehode dvoch áut v obci Veľké Dvorníky v okrese Dunajská Streda.
Na cestách v kraji sa podľa Slovenskej správy ciest miestami nachádza čerstvý sneh do hrúbky jedného centimetra. Zľadovatený sneh do trojcentimetrovej hrúbky je v okolí Senice. Nutné sú zimné pneumatiky.
Husté sneženie komplikuje dopravu v Trenčianskom kraji
Husté sneženie komplikuje v utorok ráno dopravu vo viacerých častiach Trenčianskeho kraja. Problémy spôsobuje na diaľnici D1 i na hornej Nitre. Upozornila na to polícia na sociálnej sieti, vodičov vyzvala na mimoriadnu opatrnosť a trpezlivosť.
„V celom kraji sa nachádza súvislá vrstva snehu a podmienky na cestách sú zhoršené,“ uviedli policajti.
Diaľnica D1 je prejazdná, je na nej znížená rýchlosť na 80 kilometrov za hodinu, pričom najproblematickejšie je stúpanie v katastri obce Zamarovce v okrese Trenčín.
Cesta I/9 v okrese Bánovce nad Bebravou pri motoreste je prejazdná striedavo, na úseku zabezpečujú cestári intenzívne čistenie. V okrese Prievidza je pre nákladnú dopravu obmedzená prejazdnosť na všetkých horských úsekoch. Cesta I/64 od Kľačna v smere na Fačkov je prejazdná len pre osobnú dopravu.
Úsek na Skýcov v okrese Partizánske je ťažko prejazdný, v obvode sa nachádza viacero skrížených kamiónov. Kolóny sa tvoria pred obcou Hradište aj cez Dolné Vestenice.
„Prosíme vodičov, aby prispôsobili jazdu podmienkam, dodržiavali pokyny hliadok polície a počítali so zdržaním. Ak môžete, odložte cestu alebo zvoľte inú trasu,“ vyzvali policajti.
Prievidza pre intenzívne sneženie nasadila všetku dostupnú techniku
Intenzívne sneženie komplikuje v utorok ráno dopravu i na cestách na území Prievidze. Samospráva na sociálnej sieti informovala, že od nočných hodín vyhlásila pohotovosť, na čistenie nasadila do terénu všetku dostupnú techniku a práce zabezpečuje nepretržite.
„Prioritou je zabezpečenie zjazdnosti ciest, po ktorých sú vedené linky mestskej hromadnej dopravy, aby bola zachovaná základná dopravná obslužnosť,“ uviedla radnica.
Obyvateľov samospráva vyzvala na trpezlivosť a odporučila im, aby nejazdili autom, ak to nie je nevyhnutné. „Mimoriadne opatrní by mali byť aj chodci, vodiči totiž majú zhoršenú viditeľnosť,“ zdôraznila radnica.
