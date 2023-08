Na juhozápade SR môže teplota vystúpiť na 33 stupňov, platí výstraha

Bratislava 24. augusta (TASR) - V okresoch na juhozápade Slovenska platí počas štvrtka výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami. Môžu sa vyšplhať na 33 stupňov Celzia. Upozorňuje na to na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Výstraha platí od 13.00 h do 18.00 h, v okresoch Nové Zámky a Komárno do 16.00 h.



Na vysoké teploty si treba dávať pozor v celom Bratislavskom kraji, vo väčšine okresov Trnavského a Nitrianskeho kraja a v okresoch Krupina a Veľký Krtíš. Meteorológovia pripomenuli, že takáto teplota vzduchu môže u niektorých osôb spôsobiť nadmerné zaťaženie organizmu.