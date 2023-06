Na kandidátke SaS bude J. Kiššová,venuje sa podnikateľskému prostrediu

Bratislava 20. júna (TASR) - Za stranu SaS bude v septembrových parlamentných voľbách kandidovať exposlankyňa a zakladajúca členka strany Jana Kiššová. Bude mať 30. miesto na kandidátnej listine. Zastávať bude funkciu expertky na podnikateľské prostredie. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval líder SaS Richard Sulík.



"Som tomu veľmi rád, a nielen preto, lebo posilní našu frakciu zástancov podnikateľských slobôd a skvalitňovania podnikateľského prostredia," skonštatoval.



Kiššová ponuku podľa vlastných slov dlho zvažovala. Odôvodňovala to tým, že politická scéna nie je lákavá. "Najsilnejším dôvodom, pre ktorý som sa vrátila, je, že som za tých pár rokov, ktoré nie som v politike, pôsobila v biznise a ten nie je dobrým smerom," uviedla.



Pôvodne mal z 30. miesta kandidovať Ladislav Kuna. "Ten poputoval o niekoľko miest vyššie," ozrejmil Sulík. Finálna podoba kandidátnej listiny by mala byť podľa jeho slov hotová v pondelok (26. 6.).



Voľby do Národnej rady SR sa budú konať v sobotu 30. septembra. Politické strany musia návrh kandidátnych listín doručiť do 2. júla.