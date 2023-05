Na kandidátnej listine SNS pribudne Z. Smolinský

Bratislava 23. mája (TASR) - Na kandidátnej listine SNS pribudne dlhoročný predseda zamestnaneckých odborov v spoločnosti Volkswagen Slovakia Zoroslav Smolinský. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Zuzana Škopcová.



"Má viac ako 30-ročné skúsenosti v oblasti sociálneho dialógu medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Bude veľkým prínosom pre programové ciele Slovenskej národnej strany," poukázal predseda SNS Andrej Danko. Osoby ako Smolinský by podľa neho mohli dať spoločnosti odkaz, že na Slovensku chýba sociálny dialóg a lepší pohľad na ochranu práv zamestnancov.



Smolinský v tejto súvislosti poukázal na rozpoltenie spoločnosti. "Záleží nám na tom, aby sa občania venovali rodinám, aby tu mali ľudia perspektívu a svoje istoty v rámci svojich rodín, v rámci svojich životov," priblížil dôvod spájania so SNS.



Po naštartovaní zamestnaneckých odborov chce vytvoriť so SNS podmienky pre všetkých zamestnancov, "aby mali istotu práce, aby ich nikto nemohol len tak vyhodiť, aby mali istotu nárastu mzdy, a aby ich rodiny mohli konečne v kľude žiť a fungovať".