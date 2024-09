Na kardiovaskulárne ochorenia zomrie v SR ročne asi 25.000 ľudí

Zvolen 29. septembra (TASR) - Na Slovensku ročne zomrie na kardiovaskulárne ochorenia približne 25.000 ľudí, úmrtnosť aktuálne prevyšuje kombináciu prípadov úrazov a rakoviny. Až 40 percent všetkých úmrtí súvisí nielen so samotnými kardiovaskulárnymi ochoreniami, ale aj so zanedbanou prevenciou. Riziká srdcovo-cievnych ochorení a význam prevencie každoročne pripomína Svetový deň srdca, ktorý pripadá na 29. septembra. TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Agel SK Eva Peterová.



Dve tretiny úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia súvisia so srdcovým zlyhávaním. "Srdcové zlyhávanie je vážny stav, keď srdce nedokáže účinne pumpovať krv do celého tela. Môže byť spôsobené infarktom myokardu, neliečeným vysokým krvným tlakom či inými faktormi," vysvetlil Peter Mečiar z kardiologickej ambulancie nemocnice vo Zvolene. Kľúčové je podľa neho zníženie rizikových faktorov, medzi ktoré patrí patrí vysoký krvný tlak, nezdravá strava, fajčenie, nedostatok pohybu či nadmerný stres.



Srdcovo-cievne ochorenia sú často podmienené aj geneticky. Najúčinnejší spôsob, akým možno znížiť ich výskyt, je podľa odborníkov prevencia. "Vysoký krvný tlak a cholesterol sú tichí zabijaci, pretože nebolia, ale môžu viesť k vážnym stavom, ako sú infarkty a cievne mozgové príhody," uviedol kardiológ a odporúča pravidelne monitorovať hodnoty krvného tlaku a cholesterolu.



Pre pacientov so srdcovými ochoreniami je dôležité dodržiavať liečebný režim vrátane kontrol hmotnosti, sledovania príjmu soli a pravidelných lekárskych kontrol. "Dodržiavanie liečebných opatrení a zmena životného štýlu môže výrazne zlepšiť kvalitu života pacientov a znížiť riziko hospitalizácií," dodal Mečiar.