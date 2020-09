Taste of Brass zahrajú tvorbu Pavla Zelenaya a Aliho Brezovského

Bratislava 9. septembra (TASR) – Najlepšie skladby legiend slovenskej popmusic Pavla Zelenaya a Aliho Brezovského v podaní zoskupenia Taste of Brass si môžu vypočuť návštevníci koncertu, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 10. septembra o 19:00 v Bratislave na Tyršovom nábreží.



„Pozvanie na koncert prijali aj obe žijúce hudobné legendy," TASR o tom informovala Jana Túry z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska.



Koncert festivalu Kultúrne leto je súčasťou autorského cyklu Hudobná história Bratislavy, ktorý predstavuje tvorbu umelcov žijúcich alebo tvoriacich v hlavnom meste. „Vždy je obohatený aj o zaujímavosti zo života umelca v podaní profesionálneho sprievodcu. O živote Pavla Zelenaya a Aliho Brezovského porozpráva historik Ján Vyhnánek," dodala Túry.



Repertoár Taste of Brass tvoria skladby 60. a 70. rokov minulého storočia. „Pôvodne sme sa zameriavali skôr na Ameriku a nemecké orchestre, všetko však zmenil telefonát pána Zelenaya, keď počul náš prvý album a ponúkol nám svoju skladbu 'Učiteľ samby'," uviedol líder orchestra David Krajčí.



Dodal, že tento moment spustil reťaz udalostí, z ktorých spomenul Pavla Zelenaya ako krstného otca druhého albumu Taste of Brass, následné zoznámenie sa s Alim Brezovským, svoju aranžérsku súhru s oboma pánmi a na záver čisto slovenský program, ktorý zoskupenie predstavilo toto leto.



„Napriek úctyhodnému veku oboch pánov sú obaja dobre naladení, čo im často aj my 'mládež' v orchestri závidíme. Osobne som veľmi rád, že prišiel nápad na tento koncert, pretože kombinácia výbornej hudby, múdrosti a vtipu má ešte čo povedať všetkým generáciám," poznamenal Krajčí.



Pavol Zelenay (1928) je slovenský skladateľ, hudobník, hudobný dramaturg a publicista. V roku 1966 spoločne s hudobným skladateľom Jánom Siváčkom otvorili v bratislavskom Parku kultúry a oddychu legendárny festival populárnych piesní - Bratislavskú lýru.



Zelenay získal ako autor hudby zlatú Bratislavskú lýru v roku 1974 za pieseň Zem pamätá Karola Duchoňa a v roku 1976 za pieseň Pár nôt Jany Kocianovej. Okrem hudobnej tvorby sa venoval aj publikačnej činnosti. Skúmal a zdokumentoval slovenskú populárnu hudbu.



V roku 2007 bol ocenený Krištáľovým krídlom v kategórii hudba, v máji 2008 ho uviedli do Siene slávy slovenskej populárnej hudby. V júni 2018 si prevzal Cenu ministerky kultúry SR za celoživotné pôsobenie v oblasti tanečnej a populárnej hudby, aj jej dokumentovanie.



Hosťom večera je skladateľ a dramaturg Ali Brezovský (1940), ktorý spolupracoval so speváckymi hviezdami ako Karol Duchoň, Jana Kocianová či Dušan Grúň. Pod texty k jeho melódiám sa často podpísala jeho manželka - textárka Vlasta Brezovská. V roku 1974 získal za pieseň Dobré ráno želám v podaní Evy Kostolányiovej bronzovú Bratislavskú lýru.



„V rámci štvrtkového koncertu zaznejú najväčšie hity z dielne Aliho Brezovského ako napríklad Zvony pre šťastie, či Ó, rodný kraj a ďalšie," uzavrela Túry.