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Na konzuláte SR v New Yorku otvorili výstavu Františka Horniaka
Na generálnom konzuláte Slovenskej republiky v New Yorku otvorili výstavu s názvom Little BIG Art.
Autor TASR
New York 5. júna (TASR) - Na generálnom konzuláte Slovenskej republiky v New Yorku otvorili výstavu s názvom Little BIG Art, venovanú tvorbe popredného slovenského grafika, rytca a autora poštových známok Františka Horniaka. TASR o tom v piatok informovala generálna konzulka SR v New Yorku Beatrice Szabóová.
Výstava, ktorá sa koná pri príležitosti blížiacich sa 70. narodenín slovenského umelca, predstavuje diela vytvorené technikou viacfarebnej oceľorytiny – výnimočným umeleckým remeslom, ktoré ovládajú len slovenskí a českí umelci.
Horniak počas uplynulých štyroch desaťročí vytvoril približne 150 rytín poštových známok a stovky príležitostných poštových pečiatok. Za svoju tvorbu získal množstvo domácich i medzinárodných ocenení.
Otvorenie výstavy sa uskutočnilo za účasti Horniaka, predstaviteľov slovenskej komunity, ako aj zástupcov medzinárodných inštitúcií pôsobiacich v New Yorku.
Spoluorganizátorom je Nadácia +421. Osobitné miesto na výstave patrí novej autorskej rytine Bridges (Mosty), na ktorej sa podieľal umelecký riaditeľ tejto nadácie Martin Vančo. Dielo symbolicky prepája Slovensko a Spojené štáty prostredníctvom dvoch ikonických mostov – Brooklynského mosta v New Yorku a bratislavského Mosta SNP.
Jedným z osobitých vystavených exponátov je aj poštová známka s vyobrazením ilustrácie knihy Dunajská kráľovná od Miroslava Cipára (1935 - 2021). Známka bude oficiálne vydaná v novembri tohto roka.
Generálna konzulka zdôraznila, že výstava predstavuje nielen výnimočný umelecký počin, ale aj významný príspevok ku kultúrnej prezentácii Slovenska v zahraničí. „Viacfarebná oceľorytina je unikátnou súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Teší nás, že práve New York môže predstaviť toto výnimočné umenie medzinárodnému publiku,“ uviedla Szabóová.
Výstava, ktorá sa koná pri príležitosti blížiacich sa 70. narodenín slovenského umelca, predstavuje diela vytvorené technikou viacfarebnej oceľorytiny – výnimočným umeleckým remeslom, ktoré ovládajú len slovenskí a českí umelci.
Horniak počas uplynulých štyroch desaťročí vytvoril približne 150 rytín poštových známok a stovky príležitostných poštových pečiatok. Za svoju tvorbu získal množstvo domácich i medzinárodných ocenení.
Otvorenie výstavy sa uskutočnilo za účasti Horniaka, predstaviteľov slovenskej komunity, ako aj zástupcov medzinárodných inštitúcií pôsobiacich v New Yorku.
Spoluorganizátorom je Nadácia +421. Osobitné miesto na výstave patrí novej autorskej rytine Bridges (Mosty), na ktorej sa podieľal umelecký riaditeľ tejto nadácie Martin Vančo. Dielo symbolicky prepája Slovensko a Spojené štáty prostredníctvom dvoch ikonických mostov – Brooklynského mosta v New Yorku a bratislavského Mosta SNP.
Jedným z osobitých vystavených exponátov je aj poštová známka s vyobrazením ilustrácie knihy Dunajská kráľovná od Miroslava Cipára (1935 - 2021). Známka bude oficiálne vydaná v novembri tohto roka.
Generálna konzulka zdôraznila, že výstava predstavuje nielen výnimočný umelecký počin, ale aj významný príspevok ku kultúrnej prezentácii Slovenska v zahraničí. „Viacfarebná oceľorytina je unikátnou súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Teší nás, že práve New York môže predstaviť toto výnimočné umenie medzinárodnému publiku,“ uviedla Szabóová.