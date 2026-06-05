Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. jún 2026Meniny má Laura
< sekcia Slovensko

Na konzuláte SR v New Yorku otvorili výstavu Františka Horniaka

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Na generálnom konzuláte Slovenskej republiky v New Yorku otvorili výstavu s názvom Little BIG Art.

Autor TASR
New York 5. júna (TASR) - Na generálnom konzuláte Slovenskej republiky v New Yorku otvorili výstavu s názvom Little BIG Art, venovanú tvorbe popredného slovenského grafika, rytca a autora poštových známok Františka Horniaka. TASR o tom v piatok informovala generálna konzulka SR v New Yorku Beatrice Szabóová.

Výstava, ktorá sa koná pri príležitosti blížiacich sa 70. narodenín slovenského umelca, predstavuje diela vytvorené technikou viacfarebnej oceľorytiny – výnimočným umeleckým remeslom, ktoré ovládajú len slovenskí a českí umelci.

Horniak počas uplynulých štyroch desaťročí vytvoril približne 150 rytín poštových známok a stovky príležitostných poštových pečiatok. Za svoju tvorbu získal množstvo domácich i medzinárodných ocenení.

Otvorenie výstavy sa uskutočnilo za účasti Horniaka, predstaviteľov slovenskej komunity, ako aj zástupcov medzinárodných inštitúcií pôsobiacich v New Yorku.

Spoluorganizátorom je Nadácia +421. Osobitné miesto na výstave patrí novej autorskej rytine Bridges (Mosty), na ktorej sa podieľal umelecký riaditeľ tejto nadácie Martin Vančo. Dielo symbolicky prepája Slovensko a Spojené štáty prostredníctvom dvoch ikonických mostov – Brooklynského mosta v New Yorku a bratislavského Mosta SNP.

Jedným z osobitých vystavených exponátov je aj poštová známka s vyobrazením ilustrácie knihy Dunajská kráľovná od Miroslava Cipára (1935 - 2021). Známka bude oficiálne vydaná v novembri tohto roka.

Generálna konzulka zdôraznila, že výstava predstavuje nielen výnimočný umelecký počin, ale aj významný príspevok ku kultúrnej prezentácii Slovenska v zahraničí. „Viacfarebná oceľorytina je unikátnou súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Teší nás, že práve New York môže predstaviť toto výnimočné umenie medzinárodnému publiku,“ uviedla Szabóová.
.

Neprehliadnite

V Galérii Nadácie Slovak Press Photo vystavujú fotoreportéri TASR

FIFA zrušila vstupenky 60 fanúšikom, ktorí ich získali omylom zadarmo

ÚNIK NEBEZPEČNEJ LÁTKY V MYJAVE: Treba pozatvárať všetky okná

Premiér: Nikoho sme neoklamali, vláda však nie je fackovací panák