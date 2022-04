Bratislava 18. apríla (TASR) - Na krajských a okresných súdoch určili 16 nových sudcovských miest. O pridelení voľných miest sudcov rozhodla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková na základe metodiky pripravenej Analytickým centrom (AC) Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe analytického centra.



"Optimálny počet na rok 2022 bol zverejnený 28. marca 2022. Ďalšie kolo pridelenia voľných miest sudcov bude na jeseň 2022," priblížilo analytické centrum na sociálnej sieti. Cieľom určovania voľných miest sudcov pomocou analytického modelu je zefektívnenie výkonu súdnictva, posilnenie transparentnosti a zabezpečenie rovnakého prístupu občanov k spravodlivosti. Na krajských a okresných súdoch by malo v roku 2022 podľa tohto modelu pôsobiť optimálne 1158 sudcov.



Metodika na určovanie počtu miest sudcov na okresných a krajských súdoch okrem iného zohľadňuje priemer odhadovanej dĺžky konaní na Slovensku. Na základe stanovených cieľov a parametrov určuje optimálny počet sudcov pre daný kalendárny rok. Rezort spravodlivosti ešte skôr podotkol, že prax určovania voľných miest sudcov v súdnej sústave SR nebola do júna 2020 založená na vopred stanovených a zverejnených kritériách i modeloch výpočtov.