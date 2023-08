Na Kremnických gagoch sa prezentujú aj výtvarníci a divadlá

Kremnica 27. augusta (TASR) - Stredoslovenská Kremnica žije tento víkend humorom. V poradí 43. ročník Európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy prebieha pod heslom Sloboda tvorí humor a humor tvorí slobodu. V programovej ponuke počas troch dní od piatka (25. 8.) do nedele je viac ako 70 vystúpení umelcov z celého sveta.



Karikaturisti a výtvarníci z dvadsiatich krajín predstavili svoje práce na výstave v kremnickom Múzeu mincí a medailí. Súčasťou výstavy bola aj tradičná dražba čistého papiera a improkarikatúra, improvizované kreslenie výtvarníkov na tému sloboda priamo pred očami divákov.



"Humor pre mňa znamená slobodu, za tie roky mi to pomáhalo, keď som bol vo veľkom strese alebo sa mi nedarilo. Zistil som, že humor mi pomôže odstúpiť od problémov a vidieť veci z nadhľadu. Uľahčuje mi to situácie, humor mi jednoducho pomáha premôcť chmúrne dni tak, že sa neberiem vážne," povedal pre TASR jeden z vystavujúcich Jan Hrubý z Prahy.



V bohatej nedeľnej programovej ponuke nechýbali rozprávky pre deti, pouličné klauniády ani inscenácie či kabarety, medzi nimi Vyučovanie dony Margarity bratislavského Divadla bez masky či Kabaret Teatra Tatra. Pod názvom Takí sme boli uviedol Milan Kňažko talk šou s hercom Adym Hajdu, ktorý oslávil v uplynulých dňoch 60. narodeniny a od organizátorov dostal pamätnú medailu Kremnických gagov.



"Niekedy je dobré mať takých kamarátov, ktorí vám takýto program spravia. Čo všetko sme prežili, čo sa ešte chystá. Že to urobil Milan Kňažko, ktorý toho skúsil ešte viac, tak to je ešte väčšia pocta. Bola to pocta nielen mne, ale všetkým tým, ktorí ma vychovávali, ktorí pre mňa boli vzorom. Humor je presne to, čo mi pomáha žiť. Keď máte ťažké situácie, humor nás zachraňuje od zlých situácií," uviedol pre TASR Hajdu.