Na Krištáľové krídlo nominovali aj objaviteľa argentopolybazitu

Bratislava 14. februára (TASR) – Krištáľové krídlo aj tento rok predstaví osobnosti, ktoré majú na svojom pracovnom konte významné úspechy. Dvadsaťosem nominácií v desiatich kategóriách a dve Mimoriadne ceny. To je štatistika nominovaných osobností 26. ročníka udeľovania cien za rok 2022. V kategórii medicína a veda je za vývoj liečiva pre pacientov s genetickým ochorením alkaptonúria nominovaný Richard Imrich. Nomináciu z oblasti vedy získal Martin Števko. "Vlani objavil v poradí už piaty nový minerál nazvaný argentopolybazit," pripomínajú organizátori ocenenia, ktoré vyvrcholí galavečerom 4. marca. V priamom prenose ho uvidia diváci Jednotky.



Lekár Richard Imrich bol nominovaný za vývoj liečiva na alkaptonúriu (choroba čiernych kostí). "Nový liek nitizinon schválila Európska lieková agentúra ako účinnú a bezpečnú liečbu a k dispozícii ju od roku 2022 majú aj slovenskí pacienti," približujú organizátori Krištáľového krídla. Nomináciu z oblasti vedy získal geológ Martin Števko, ktorý vlani objavil v poradí už piaty nový minerál nazvaný argentopolybazit. Porota tejto kategórie ocenila, že Števkova práca výrazne posúva súčasné poznatky o mineráloch v celosvetovom meradle a potvrdzuje veľký vedecký potenciál Slovenska vo výskume minerálov. Trojicu nominovaných uzatvára Jana Žemličková, psychoterapeutka a riaditeľka zdravotníckeho zariadenia Sanatórium AT v Bratislave, ktoré poskytuje komplexnú starostlivosť o závislých pacientov.



Odborná porota jednej z najmladších kategórií – Filantropie, rozhodla o nominácii Martina Korčoka, riaditeľa Múzea holokaustu v Seredi. "Pod jeho vedením sa stalo jedným z najväčších vzdelávacích centier v oblasti ľudských práv, boja proti rasizmu, antisemitizmu a xenofóbii na Slovensku," poznamenávajú organizátori ocenenia. Druhú nomináciu udelila porota Eve Turákovej, zriaďovateľke Špeciálnej základnej školy s materskou školou pre deti s autizmom v Prešove. V roku 2022 oslávila 15. výročie a v súčasnosti ju navštevuje 160 detí. Treťou nominovanou filantropkou je zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová, autorka účinnej novely Trestného zákona, ktorá sprísnila tresty za týranie zvierat. "Je tiež spoluautorkou zákona Zviera nie je vec," podčiarkuje organizátor Krištáľového krídla.



Dodáva, že na slávnostnom vyhlasovaní jeho laureátov za rok 2022 udelí Veľká porota dve Mimoriadne ceny. Jedna poputuje do oblasti hospodárstva, druhá do sféry umeleckej. Konkrétne mená sa verejnosť dozvie počas galavečera. Všetky nominácie sú na kristalovekridlo.sk.