Na Kysuciach spadlo malé motorové lietadlo

Oščadnica 24. mája (TASR) - Na Kysuciach pri Oščadnici havarovalo v sobotu malé motorové lietadlo. Pre TASR to potvrdila žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková. Zdravotní záchranári spresnili, že evidujú jednu zranenú osobu.



„Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR vyslalo podvečer leteckých záchranárov do Oščadnice. Leteckí záchranári transportovali do Fakultnej nemocnice v Žiline 47-ročnú ženu pri vedomí s poranením hlavy a hrudníka," uviedol pre TASR Richard Bolješik z OS ZZS SR.