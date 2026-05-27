Streda 27. máj 2026
Na Lešti organizujú Deň medzinárodného cvičenia Strong Lineage 26

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Autor TASR
Bratislava 27. mája (TASR) - Pripravené statické a dynamické ukážky techniky budú súčasťou Dňa medzinárodného cvičenia Strong Lineage 26 v priestoroch Centra výcviku Lešť. TASR o tom v stredu informoval hovorca Ozbrojených síl (OS) SR Štefan Zemanovič s tým, že sa uskutoční 4. júna.

Spresnil, že cvičenie je jedným z kritických míľnikov Vrchného spojeneckého veliteľa síl NATO v Európe na dosiahnutie plnej operačnej spôsobilosti brigády. „Súčasťou cvičenia je aj doplnenie nasadených síl a prostriedkov presunom z Českej republiky a Španielska a ich následný odsun po skončení cvičenia,“ objasnil.

V súvislosti s cvičením Strong Lineage 2026 upozorňujú OS verejnosť na zvýšený pohyb vojenskej techniky v sprievode vojenskej polície po slovenských cestách. „Zároveň žiadame o dodržiavanie pokynov pri stretnutí s vojenskou kolónou, najmä z dôvodu vlastnej bezpečnosti,“ podotkol pred začiatkom cvičenia hovorca.
