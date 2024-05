Na Lešti ukázali hlavné miesto velenia 2.mechanizovanej brigády v poli

Lešť 27. mája (TASR) - Ukážka hlavného miesta velenia druhej mechanizovanej brigády v poli bola súčasťou informačného dňa cvičenia Slovenský štít 2024 na Lešti. V pondelok bola spojená s ukážkou vynúteného opustenia miesta velenia.



Ako v priblížil brigádny generál Róbert Kecső, hlavné miesto velenia pozostáva z niekoľkých kľúčových častí. "Je to najmä bojová časť miesta velenia, tvorená je takticko-operačným centrom. Deje sa tam celé plánovanie a riadenie," objasnil s tým, že je to aj pracovisko veliteľa brigády a pracoviská náčelníka štábu. Súčasťou je aj spravodajské centrum. Doplnil, že takticko-operačné centrum zabezpečuje velenie a riadenie, manéver, paľby i udržanie operácií.



Podotkol, že presunúť sa, opustiť miesto a zbaliť techniku nie je jednoduchá úloha. Podľa neho si však bojisko od miest velenia v poľných podmienkach vyžaduje najmä mobilitu. "To znamená, veľmi rýchle opustenie zaujatých priestorov," vysvetlil s tým, že z časového hľadiska na to nie sú stanovené normy. Pre vážnosť situácie, keby boli odhalení alebo napadnutí, sa však každý podľa neho v rámci zručnosti snaží urobiť tak čo najskôr. Spomenul, že miesta velenia vytypujú vopred a ako veliteľ brigády sa rozhoduje pre ďalšie miesto velenia. Má možnosti, či bude v poľných podmienkach alebo využije infraštruktúru.



Cvičenie Slovenský štít 2024 je dvojstupňové veliteľsko-štábne cvičenie s podporou simulácie. Zamerané je na precvičenie plánovania a riadenia defenzívnej operácie na území SR v zostave Mnohonárodnej divízie. Zúčastňuje sa ho viac ako tisíc príslušníkov Ozbrojených síl SR a zahraničných partnerov z Gruzínka, Maďarska, Poľska, Španielska, USA a príslušníkov Mnohonárodnej bojovej skupiny, ktorá pôsobí na našom území.