Na Letisko M. R. Štefánika priletia v pondelok ďalší repatrianti

Bratislava 11. mája (TASR) - Na Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave priletia v pondelok ďalší repatrianti. Zároveň vybavia let repatriantov do Veľkej Británie. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.



"Na palube sa okrem Slovákov nachádzajú aj cestujúci z Veľkej Británie či z Českej republiky," uviedla.



Odlet z Bratislavy do britského Londýna-Stanstedu plánujú o 13.25 h a repatriačný prílet z Londýna do Bratislavy o 21.00 h.