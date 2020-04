Na letisko v Bratislave v nedeľu priletí 132 cestujúcich zo Štokholmu

Bratislava 26. apríla (TASR) - Na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave sa v nedeľu uskutoční ďalšia z rotácií repatriačných letov. TASR o tom informovala hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková.



Smerovať bude do švédskeho Štokholmu, kam okolo desiatej hodiny odletí 183 cestujúcich, následne o 15.30 h priletí na Slovensko 132 cestujúcich zo Štokholmu z letiska Arlanda. "Cestujúci budú po prílete prevezení do zariadení určených Ministerstvom vnútra SR, kde podstúpia test na ochorenie Covid-19," priblížila Ševčíková.



Zároveň v nedeľu letisko v Bratislave vybaví ďalšie dva nákladné lety so zdravotníckymi pomôckami z Číny.